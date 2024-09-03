颱風摩羯．黃雨｜雷雨帶晚上東向西橫掃香港　一小時逾7000次閃電

熱帶氣旋摩羯9月3日下午4時增強為強烈熱帶風暴，天文台下午發出一號風球。摩羯逐漸靠近之際，今晚9時半本港東北面的一道雷雨帶，由東向西橫掃香港，天文台在晚上10時25分發出黃色暴雨警告信號。



與此同時，天文台發出的雷暴警告仍生效，在晚上10時至10時59分期間，全港則錄得7,088次閃電，包括1,895次雲對地閃電、5,193次雲間閃電。以雲對地閃電而言，新界東一小時內出現次數最多，達738次。



9月3日晚上一道雷雨帶由東向西橫掃香港，天文台一小時內錄得逾7,000次閃電。圖為23:04攝於元朗。 (Vincent Nio攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

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熱帶氣旋摩羯9月3日下午4時增強為強烈熱帶風暴，天文台其後在下午5時40分發出一號風球，至少維持到明日正午12時。天文台也會在明日稍後會考慮發出三號強風信號，並會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

在摩羯逐漸靠近之際，本港東北面的一道雷雨帶也正逐漸靠近，天文台在晚上10時25分發出黃色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

渠務署晚上發稿呼籲，如市民發現街道水浸，盡快致電24小時渠務熱線向該署報告（電話：23001110）。

隨著本港東北面的一道雷雨帶也正逐漸靠近，天文台在晚上10時25分發出黃色暴雨警告信號。（梁偉權攝）

新界東出現約3000次閃電

在發出黃色暴雨警告信號前約一小時，天文台也發出雷暴警告，在晚上9時45分至10時44分期間，全港錄得4,772次閃電，包括1,300次雲對地閃電、及3,472次雲間閃電，其中有711次雲對地閃電、以及有逾2000次雲間閃電在新界東出現。

單計晚上10時至10時59分期間，全港則錄得7,088次閃電，包括1,895次雲對地閃電、5,193次雲間閃電。其中新界東出現雲間閃電次數最多，達2,491次，新界西、港島及九龍均有逾千次的雲間閃電。至於雲對地閃電，新界東也有738次，新界西則有672次。