摩羯風球｜天文台料周四五離岸高地間中吹烈風　8號風球機會高?

熱帶氣旋摩羯今早（3日）進入南海北部，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號風球，澳門氣象局則在中午12時率先發出。兩機構都預告改發3號風球可能性高，需否改發8號風球？



摩羯將逐漸由熱帶風暴增強至強颱風，天文台預測周四（5日）至周五（6日）將在本港南至西南約400公里位置掠過，移向廣東西部至海南島一帶。由於摩羯料將升級強颱風兼會「西登」，受本港地形影響，風雖遠但威脅也不小。天文台今早11時半更新九天天氣預報，提升周四及周五（5及6日）本港風力預測，料吹東至東北風或東風5至6級，但離岸及高地風力間中達8級，即吹烈風，為8號風球風力，改發8號風球可能性提高。



熱帶風暴摩羯在上午8時集結在香港之東南約750公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里。（天文台圖片）

天文台表示，在正午12時，熱帶風暴摩羯集結在東沙之東南約380公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏33度左右；上水、大隴、元朗公園及將軍澳氣溫更逾35度。下午大致天晴酷熱，吹微風，料市區（天文台總部）升至34度，局部地區有驟雨。

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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熱帶風暴摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片）