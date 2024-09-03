颱風摩羯｜水浸風險高變電站裝防水閘 中電稱已準備就緒應對颱風
撰文：洪戩昊
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熱帶氣旋摩羯逐漸靠近本港，預料本周後期天氣會轉壞。中華電力有限公司今日（3日）宣布落實對颱風的抵禦及應變措施，稱將密切監察風暴可能對供電系統造成的影響，以維持供電系統安全運作。
中電稱，其輸電網絡逾三成為架空天線，供電可靠性易受惡劣天氣影響，因此，中電指在颱風季節前已加強巡查供電設備，並安排修剪有機會對架空天線造成干擾的樹木。為預防水浸，中電亦已於水浸風險較高的變電站加裝防水閘。
中電指，他們每年風季前也會舉行模擬演習，確保各部門在颱風期間能採取迅速有效的應變措施。其系統控制中心亦會密切監察電網運行，隨時處理突發事故。
風暴期間，如發現戶外電線斷落、電線桿倒塌，或遇上停電事故，切勿觸摸或試圖移動相關電線，應填寫中電的「網上停電通報表格」，或致電中電 24 小時緊急服務熱線 2728 8333 。中電會與相關政府部門及地區人士保持緊密聯絡，以盡早作出應對及協調復電工作。當風暴逐漸遠離本港，中電工程人員將在安全情況下，立即為受影響的電力設備進行檢查和維修。
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