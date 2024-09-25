天氣｜今日多雲有幾陣驟雨　日間炎熱市區達31度　新界再高一兩度

天文台指位於南海中北部的高空反氣旋正逐漸增強，同時影響廣東沿岸的低壓槽正逐漸減弱，而一個低壓區影響廣東西部沿岸。天文台預測，本港地區今日（25日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，日間炎熱，周末有幾陣驟雨。



圖為截至9月25日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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位於西北太平洋熱帶氣旋 料隨後移向日本本州

天文台表示，現時影響華南沿岸的低壓槽會在今日減弱，而一個低壓區亦影響廣東西部沿岸。隨著高空反氣旋逐漸增強，未來一兩日廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料高空擾動會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，下周中期該區天氣稍涼及較為乾燥。

此外，位於日本以南之西北太平洋的熱帶氣旋，會在未來一兩日於該區徘徊，隨後大致移向日本本州一帶。在上午5時，該熱帶低氣壓集結在鹿兒島之東南約580公里，預料移動緩慢，在日本以南海域徘徊。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月25日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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周五及周六有驟雨雷暴 下周四日間乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（26日）及周五（27日）部份時間有陽光，有驟雨，最高32度，其中周五稍後局部地區有雷暴。周六（26日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，最高31度。

下周日（29日）至下周二的國慶日（10月1日）均最高32度，有驟雨。下周日及下周二部份時間有陽光，下周一（30日）大致天晴。下周三（10月2日）及下周四（10月3日）最高氣溫回落至29度，最低分別為24及23度，均部份時間有陽光，下周四日間乾燥。