國慶天氣｜天文台料周一有狂風雷暴　10.1部份時間有陽光吹東北風

今日（22日）為二十四節氣秋分，天文台今日指東北季候風會在星期一（23日，明日）影響廣東沿岸，該區風勢頗大，天氣稍涼，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較為頻密。受南海北部的廣闊低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，低壓槽上亦可能有低壓區形成並靠近廣東沿岸。



天文台今早更新九天天氣預報顯示，10月1日國慶日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫最高攝氏32度；當日料吹東至東北風3至4級，因此如晚上到維港兩岸看煙花匯演，在尖沙咀觀看會較為清晰，在港島北觀看可能受向南飄散的煙霧影響。



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今日秋分，天文台指位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時，一股東北季候風正影響華南沿岸，預測氣溫介乎25至30度。

天文台9月22日早上11時半更新九天天氣預報，預測10月1日國慶日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。（天文台圖片)

預測周一有幾陣狂風雷暴 市區氣溫降至23度左右

九天天氣預報顯示，天文台料受東北季候風影響，星期一（23日）及星期二（24日）較為大風，周一吹北至東北風4至5級，後轉東風4至5級，離岸及高地間中6級，6級為強風，即3號風球風力；星期二吹東至東南風4級，初時5級；星期三吹東至東南風3至4級。

未來三日天氣仍然較差，星期一多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較為頻密；市區最低氣溫降至23度左右，新界再低一兩度。星期二大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時驟雨較多；到星期三稍改善，大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光。

10月1日國慶日吹東至東北風3至4級

天文台指隨著該廣闊低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗。預測星期四（26日）至下星期初風力稍減，星期四起部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間氣溫重上3字頭，市區最高32度；相若天氣料延續至10月1日國慶日，料當日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東至東北風3至4級，即風會由九龍吹向港島方向，因此當然看國慶煙花，在尖沙咀一帶看會較佳，煙霧可能阻擋在港島北觀看視線。

台灣海峽熱帶低氣壓靠近福建沿岸

另外，天文台今日10時半公布，位於台灣海峽的低壓區已增強為熱帶低氣壓，在本港800公里範圍內。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今明兩日靠近福建沿岸，與香港保持相當距離，並會受東北季候風影響逐漸減弱，對本港影響不大。

在正午12時，該熱帶低氣壓集結在廈門以東約130公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，靠近福建沿岸。

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9月21日8時地面天氣圖顯示一道廣闊低壓槽正影響南海北部至台灣以東海域一帶。而華中有相當緊密的氣壓梯度。(天文台圖片）

低壓槽上可能有低壓區形成 會否生成熱帶氣旋存在分歧

天文台昨日指出，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。而低壓槽上亦可能有低壓區形成，但其變數較大。

天文台科學主任在專欄《天氣隨筆》撰寫「當東北季候風遇上廣闊低壓槽」文章，指出在廣闊低壓槽南側的暖濕西南氣流及較涼的東北季候風影響下，電腦模式預料廣闊低壓槽內可能有低壓區形成，但模式對其發展及路徑存在分歧。

以預測周一（23日）晚上8時情況：

情況一：美國模式預測低壓區會處於本港東南面，本港將受到較乾燥的東北季候風影響，雨量較少；

情況二：英國模式預測低壓區會在廣東西部沿岸海域發展，驟雨有機會持續影響珠江口一帶，在較涼的東北季候風影響下，低壓區進一步發展成為熱帶氣旋的機率較低；

情況三：南海颱風模式預測一個低壓區會於南海北部形成並發展成熱帶氣旋，廣東沿岸驟雨較多；

情況四：「盤古」人工智能模式預測廣闊低壓糟會持續為廣東沿岸帶來驟雨，而位於海南島以西海域的低壓區則受地形影響，預料發展空間不大。

(天文台圖片）

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