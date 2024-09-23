11月底前會有「兩個月亮」？　科學家：用專業設備可見

繼日食和超級月亮之後，來臨9月29日起，天空將出現「兩個月亮」的罕見天文景象。



2024年9月18日，俄羅斯莫斯科，月偏食伴隨克里姆林宮塔頂上星星、俄羅斯外交部總部大樓一同出現。（Reuters）

科學家發現，小行星2024 PT5將暫時被地球引力捕獲，進入環地球軌道約56天，但不足以讓它完整繞地球一周。

2024 PT5來自小行星帶「地球少女」（Arjuna），這個小行星帶的運行軌道與地球類似，其中部份天體距離地球不遠，運行速度也不快，因此有機會成為地球的臨時衛星。

這顆直徑約10米的天體，將成為一個「小月亮」圍繞地球運行，並在軌道上停留至11月25日，然後返回繞太陽運行的軌道。

但遺憾的是，人們無法肉眼觀測到這個小月亮。因為它太小且太暗，亮度星等估計是22等，大大超出人眼六等的觀測極限，須借助專業設備才能觀測到。

地球俘獲小天體的情況，並不是第一次出現。這些臨時衛星有的能完整繞地球一年或更久，有的僅停留幾天或幾個月，主要取決於太陽引力的影響。

9月17日正值中秋節，香港可見到超級月亮在黃昏升起。(梁鵬威攝）

兩個月後，2024 PT5也將受到太陽引力的干擾，脫離環地球軌道，回到環太陽軌道，再次成為「地球少女」小行星帶的一員。

迄今為止，科學家只發現過兩個存在時間較長的臨時月亮，分別是2006 RH120和2020 CD3。存在時間較短的臨時月亮也不過三個，分別是1991 VG、2022 NX1，以及這次出現的2024 PT5。這些天體名稱的前四碼，均為發現年份。

本文獲《聯合早報》授權轉載

