天氣｜今日大致天晴　日間炎熱市區達32度　新界再高一兩度

高空反氣旋正為廣東沿岸帶來大致良好的天氣。天文台預測，本港地區今日（26日）大致天晴，有一兩陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，明日（27日）部份時間有陽光，稍後及星期六（28日）有幾陣驟雨，下周初大致天晴及炎熱。



圖為截至9月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月10日 多區可見雙彩虹▼



+ 27

熱帶氣旋料將形成 下周初移向台灣至東海一帶

天文台表示，受高空反氣旋影響，今明兩日廣東天色大致晴朗，但高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。而高空擾動會在周末為華南沿岸帶來驟雨。預料一個熱帶氣旋會在呂宋海峽以東形成，並在下周初移向台灣至東海一帶。受其外圍下沉氣流影響，華南地區天氣酷熱。而一股東北季候風會在星期二抵達廣東，下周中期該區天氣乾燥，日夜溫差較大。

此外，位於日本以南之西北太平洋的低壓區，昨日逐步增強為熱帶風暴，並命名為西馬侖。在上午5時，熱帶風暴西馬侖集結在鹿兒島之東南偏南約450公里，預料向西移動，時速約10公里，在日本以南海域徘徊。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月25日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



+ 3

▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



+ 10

下周一高達33度 下周三及周四乾燥最低23度

根據天文台九天天氣預報，明日（27日）部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高32度。周六（28日）最高氣溫回落至30度，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

下周日（29日）至下周二的國慶日（10月1日）均有驟雨，下周日氣溫回升達32度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周一（30日）大致天晴，日間酷熱達33度。下周二則最高32度。

下周三（10月2日）及下周四（10月3日）部份時間有陽光，日間乾燥，介乎23至29度。下周五（10月4日）部份時間有陽光，料最高30度。