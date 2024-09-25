秋颱｜天文台料台灣以東有熱帶氣旋形成　下沉氣流煲熱華南地區

踏入9月底，「秋颱」接着來，天文台今日（25日)指出，預料一個熱帶氣旋會在呂宋海峽以東形成並在下周初移向台灣至東海一帶。歐洲及天文台使用的人工智能電腦天氣預測模式均顯示，該熱帶氣旋不會進入本港800公里警戒範圍，但天文台則料受其外圍下沉氣流影響，華南地區天氣酷熱，預測下周一（30日）市區氣溫上升至攝氏33度。



而位於日本以南之西北太平洋的低壓區今日逐步增強為熱帶風暴，並命名為西馬侖(Cimaron)。在晚上11時，西馬侖集結在鹿兒島之東南偏南約490公里，預料向西北偏西緩慢移動，在日本以南海域徘徊，在未來一兩日橫過日本以南海域，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。



東北季候風國慶日抵達廣東

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東天色大致晴朗，但高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。而高空擾動會在周末為華南沿岸帶來驟雨；而一股東北季候風會在下星期二（10月1日國慶日）抵達廣東，下周中期該區天氣乾燥，日夜溫差較大。

天文台預周周四及周五（26及27日）吹南風2至3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，周五稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；到周六（28日）受高空擾動影響，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

▼9月21日 天文台發出紅色暴雨警告▼



+ 5

國慶日至翌日市區氣溫一夜跌9度

到下周日（29日）天色轉好，再度部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周一（30日）大致天晴，日間酷熱，稍後有一兩陣驟雨。

隨着東北季候風會在下周二國慶日（10月1日）抵達廣東，氣溫逐漸下降，由日間攝氏32度，到下周三（2日)早上降至23度，一夜跌9度；吹北風3至4級，稍後5級，高地間中6級。其後幾日市區早晚溫差約6度，新界差異更大。

天文台9月25日下午4時半更新九天天氣預報顯示，國慶日前後天氣變幻莫測。（天文台圖片）

台灣以東有熱帶氣旋未見會威脅本港

天文台預測下周一氣溫回升至33度酷熱水平，原因受到將在呂宋海峽以東形成的一個熱帶氣旋的外圍下沉氣流影響，導致華南地區天氣酷熱。歐洲及天文台使用的人工智能電腦天氣預測模式均顯示，該熱帶氣旋將掠過台灣和琉球群島以東外海，有可能影響台灣，但不會進入本港800公里警戒範圍，未有威脅。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）9月25日的預測▼



+ 2

▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月25日的預測▼



+ 1

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月25日的預測▼



+ 2

熱帶風暴西馬侖料演變為溫帶氣旋

位於日本以南之西北太平洋的低壓區今日逐步增強為熱帶風暴，並命名為西馬侖(Cimaron)。在晚上11時，西馬侖集結在鹿兒島之東南偏南約490公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。預料向西北偏西緩慢移動，在日本以南海域徘徊，再轉東北移動，在九州及四海東南外海海域掠過，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。

天文台預測熱帶風暴西馬侖(Cimaron)今明兩日橫過日本以南海域，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。（天文台圖片)

▼9月18日 中秋節翌日石澳大浪▼

