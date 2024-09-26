十一國慶｜天文台料北風漸增強　最高温32度　隨後一兩日早晚稍涼

天文台指高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。今日(26日)正午十二時，熱帶低氣壓西馬侖集結在鹿兒島之東南偏南約410公里，預料向西緩慢移動，在日本以南海域徘徊。



預測本港大致天晴。下午炎熱。吹輕微至和緩偏南風。展望 ：明日稍後及星期六有幾陣驟雨。下周初大致天晴及酷熱。國慶日北風逐漸增強，隨後一兩日早晚稍涼，日間乾燥。



天文台於今日清晨6時45分發出特別天氣提示， 稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。



圖為截至9月26日下午1時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月10日 多區可見雙彩虹▼



+ 27

熱帶氣旋料將形成 下周初移向台灣至東海一帶

高空反氣旋會在明日(27日)繼續為廣東帶來大致晴朗的天氣，但高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。而高空擾動會在星期六為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一個熱帶氣旋會在呂宋海峽以東形成並在下周初移向台灣至東海一帶。受其外圍下沉氣流影響，華南地區天氣酷熱。一股清勁至強風程度的東北季候風會在星期二抵達廣東，下周中後期該區大致天晴，天氣稍涼及乾燥，日夜溫差較大。

此外，熱帶氣旋西馬侖會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸消散。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月26日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



+ 3

▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



+ 10

圖為天文台截至9月26日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一高達33度 下周三及周四乾燥最低23度

根據天文台九天天氣預報，明日（27日）大致天晴。稍後局部地區有驟雨及雷暴，最高32度。周六（28日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。最高氣溫31度。

下周日（29日）大致天晴。稍後局部地區有驟雨。氣温介乎26至32度。

下周一（30日）大致天晴。日間酷熱。最高氣温上升至33度。

下周二的國慶日（10月1日）大致天晴。稍後有一兩陣微雨。氣温介乎25至32 度。

下周三（10月2日）及下周四（10月3日）大致天晴及乾燥。早晚稍涼。早上分别降至23及22 度。下周五（10月4日）部分時間有陽光，早上稍涼。料最高29度。