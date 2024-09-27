天氣｜今日大致天晴　日間炎熱市區達32度　國慶日北風漸增強

高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部。此外，位於呂宋海峽以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，本港地區今日（27日）大致天晴，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約27度，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西至西南風。



天文台展望，明日（28日）有幾陣驟雨。下周初大致天晴及酷熱。國慶日北風逐漸增強，隨後一兩日早晚稍涼，日間乾燥。



圖為截至9月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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下周中後天氣稍涼及乾燥 日夜溫差較大

天文台表示，高空反氣旋會在今日繼續為廣東帶來大致晴朗的天氣，但高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。而高空擾動會在明日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一個熱帶氣旋會在呂宋海峽以東形成並在下周初移向台灣至東海一帶。受其外圍下沉氣流影響，華南地區天氣酷熱。

一股清勁至強風程度的東北季候風會在下星期二（10月1日）抵達廣東，下周中後期該區大致天晴，天氣稍涼及乾燥，日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月27日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月28日 彩虹在上午及下午出現▼



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下周一高達33度 下周三及周四乾燥最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（28日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，最高31度。 下周日（29日）至下周二的國慶日（10月1日）均大致天晴，其中下周日及下周二有驟雨，最高32度；下周一（30日）日間酷熱達33度。

下周三（10月2日）及下周四（10月3日）大致天晴及乾燥，早晚稍涼，下周三介乎23至29度，下周四為22至28度。下周五（10月4日）及下周六（10月5日）均部份時間有陽光，最高29度。其中下周五早上稍涼，最低23度。