天文台｜國慶日北風漸增強　下周中期早晚稍涼乾燥　最低温22度

高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。在正午十二時，位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約920公里，預料向西南緩慢移動，在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強。



天文台預測本港大致天晴及炎熱，稍後局部地區有驟雨。展望明日(28日)有幾陣驟雨。下周初大致天晴及酷熱。國慶日北風逐漸增強，隨後一兩日風勢較大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。



天文台於今晨6時45分發出特別天氣提示， 稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。早上8時05分提示指，影響香港南部的雨區可能會在未來一兩小時影響本港其他地區。市民要提高警惕。



圖為截至9月27日上午11時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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天文台表示，受高空擾動影響，華南沿岸明日(28日)驟雨增多及有雷暴。而位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來兩三日在該區徘徊並逐漸增強，隨後移向台灣至東海一帶。受其外圍下沉氣流影響，下周初華南地區天氣酷熱。

天文台預測位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋，在未來兩三日在該區徘徊並逐漸增強，隨後移向台灣至東海一帶。(天文台網頁圖)

預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在星期二(10月1 日)抵達廣東沿岸，下周中後期該區天氣稍涼及乾燥，日夜溫差較大。

圖為天文台預測本港下周最低氣温圖。(天文台網頁截圖)

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月27日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一高達33度 下周三及周四乾燥 最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（28日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。最高31度。 周日（29日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。最高32度。

下周一（30日）日間酷熱達33度。大致天晴。

下周二的國慶日（10月1日）大致天晴，有一兩陣微雨。氣温介乎26至32 度。

下周三（10月2日）早晚部分時間多雲，天氣稍涼。日間大致天晴及乾燥。最低氣温23度、最高28度。

及下周四（10月3日）大致天晴及乾燥。早晚稍涼。最低氣温跌至22度。

下周五（10月4日）部分時間有陽光，早上稍涼，有微雨。氣温介乎23至28度。

下周六（10月5日）部分時間有陽光。早晚有一兩陣微雨。氣温回升至24至29度。

▼6月28日 彩虹在上午及下午出現▼



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下周一高達33度 下周三及周四天氣稍涼

根據天文台九天天氣預報，明日（28日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。最高31度。 周日（29日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。最高32度。

下周一（30日）日間酷熱達33度。大致天晴。

下周二的國慶日（10月1日）大致天晴，有一兩陣微雨。氣温介乎26至32 度。

下周三（10月2日）及下周四（10月3日）天氣稍涼。日間大致天晴及乾燥。下周三最低氣温23度、最高28度。下周四最低跌至22度。

下周五（10月4日）部分時間有陽光，早上稍涼，有微雨。氣温介乎23至28度。

下周六（10月5日）部分時間有陽光。早晚有一兩陣微雨。氣温回升至24至29度。