維港水龍捲｜梁榮武也感少少詫異　料因細雷暴雲經過遇不穩大氣層

紅磡對出的維港海面今日中午12時半出現水龍捲，維持約兩分鐘後消散，不少市民拍到水龍捲直捲上空一刻。對於維港海面出現奇觀，前天文台助理台長梁榮武指，水龍捲可以在任何地方出現，主要視乎雷暴雲團位置，相信是較細的雷暴雲剛好經過維港，並有不穩定大氣層結構、風切變等，有利於龍捲風發生。



他認為今次水龍捲較特別，對其出現也感「少少詫異」，因通常在有低壓槽或低壓區，甚至熱帶氣旋、颱風下才常出現，今日只是間中地區有雷暴，大部份地區都天晴，「但都符合氣像條件，所以出現水龍捲唔係異常。」



▼9月28日 水龍捲掠過維港▼



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人來人往的維港兩岸出現水龍捲，旋即成為熱話。前天文台助理台長梁榮武接受《香港01》訪問時指，水龍捲在任何地方出現均有可能，主要視乎雷暴雲團的位置，今次並非大範圍發展，是規管較小的雷暴雲剛好經過維港，並有不穩定大氣層結構、風切變等，有利於龍捲風發生。

他表示，通常水龍捲會在低壓槽或低壓區，甚至熱帶氣旋、颱風下才常出現，今日只是間中有雷暴，「望出窗外大部份都好好太陽」，故有些特別，「我都有少少詫異」，但仍然符合氣象條件，故並非異常現象。

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雷暴雲出現具隨機性 難料十一國慶會否再現水龍捲

下周二正是十一國慶，維港將有無人機與煙花上演，梁榮武稱難以估計當日天氣，也難料該處會否再有水龍捲發生，因水龍捲要視乎雷暴及雷暴雲在哪裡出現，雷暴雲出現地點極具隨機性，故不能預料。

天文台資料則指，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面，水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

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水龍捲的形成。（天文台）

資料稱水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係，通常發生在快速發展的濃積雲底下，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流，在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關，會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上，與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

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