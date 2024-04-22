香港4月首現水龍捲成紀錄　梁榮武：好多因素巧妙結合才能出現

天文台昨日（21日）早上發出黃色暴雨警告信號，並上午9時30分左右，於清水灣有水龍捲報告。香港氣象學會發言人梁榮武今早（22日）在電台節目指，過去60年本港不曾在4月出現水龍捲，今次的水龍捲屬新紀錄，並已屆4月底，以往在5月也有水龍捲出現的紀錄，認為情況並非相當特殊。



他指，有惡劣天氣便有機會出現水龍捲，惟並非必然，「係好多因素巧妙結合先出現到。」他表示，香港的水龍捲威力不大，不過破壞力仍然存在，足以移動飛機、推翻貨櫃、推倒樹木，提醒市民如見到水龍捲，應返回室內保障安全，遇到惡劣天氣，也應許免留在戶外。



天文台指，在4月21日上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。（天文台）

香港氣象學會發言人梁榮武指，有惡劣天氣便有機會出現水龍捲，惟並非必然，要配合強氣流及高空風切變等多個因素，才有機會見到水龍捲。

他續解釋，當大氣層不穩定， 有上升氣流將大量水氣輸送，這些水氣會結成水點、並在高空結成冰粒，所以有機會出現冰雹；而高空風切變指的是地面的風向、風速與高空的風向及風速，有較大差異，形成一直垂直滾動，再出現水平漩轉，形成大家眼見的水龍捲，「係好多因素巧妙結合先出現到。」

▼4月21日 天文台上午發出黃雨警告▼



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梁榮武又指，過去60年本港不曾在4月出現水龍捲，昨日出現的水龍捲屬新紀錄，惟以往5月也有水龍捲出現的紀錄，現時已屆4月底，認為情況並非相當特殊。他續稱，因過去60年在5月出現水龍捲的次數僅6次，即10多年才會出現一次，數據少，很難再作進一步分析。

他表示，香港的水龍捲威力不大，破壞力遠遠不及內地及美國，不過破壞力仍然存在，足以移動飛機、推翻貨櫃、推倒樹木，提醒市民如見到水龍捲，應返回室內保障安全，遇到惡劣天氣，也應許免留在戶外。

水龍捲形成之概念模型。（天文台）

據天文台網頁資料，水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。這類水龍捲的生命周期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。