水龍捲香港｜天文台：1959年有紀錄以來首接獲維港內有水龍捲報告

維多利亞港海面今日（28日）中午12時半出現水龍捲，維持約兩分鐘後消散，不少市民拍到水龍捲直捲上空一刻。香港天文台指，下午12時30分左右，維港附近有水龍捲 報告，而根據天文台由1959年開始接獲的報告，今次是首次在維港內有水龍捲報告。

天文台稱，龍捲風是由積雲伸展至地面的一團快速旋轉空氣，而在水面上發生的龍捲風就叫水龍捲，而水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。

水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」，水龍捲可分為兩大類型，下文詳解。



▼9月28日 水龍捲掠過維港▼



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根據天文台淺談水龍捲文章，水龍捲可分為兩大類型：第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。有研究指出，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流。而在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，漩渦先在海面上開始發展，然後逐漸向上伸展，當漏斗形成時，水龍捲已達成熟階段。這類水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過二十分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

文章指，水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。水龍捲雖然在香港較為罕見，但在某些地區則十分常見。例如美國的佛羅里達礁島群，可能是全世界最多水龍捲出沒的地方，每年發生的數目超過四百個[3]

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水龍捲的形成。（天文台）

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