天文台特別提示｜強烈季候風信號　本港吹偏北強風高地間中達烈風

天文台今日(2 日)下午4時30分發特別天氣提示，指一股強烈東北季候風正影響廣東，本港離岸吹偏北強風，初時高地間中達烈風程度。強烈季候風信號現正生效。此外，熱帶氣旋山陀兒會向偏北方向移動，將於明日橫過台灣，並顯著減弱。預料山陀兒與本港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。



一股達強風程度的東北季候風正為廣東沿岸帶來乾燥及晴朗的天氣。本港下午多處地區的相對濕度在百分之五十以下。預料明早稍涼，市區最低氣溫約23度，新界再低一兩度，日間非常乾燥，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。海有湧浪。展望隨後一兩日大致天晴及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，新界再低一兩度，日夜溫差較大。



圖為天文台於12時40分預測本港各區的平均風向及風速。(天文台網頁圖)

圖為截至10月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來數日早晚稍涼溫差較大 周末至下周初有驟雨

天文台表示，一股東北季候風會在未來兩三日持續影響華南，該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。預料高空擾動會在週末至下周初為南海北部帶來驟雨。而一股東北季候風補充會在下周初抵達廣東，下周中期該區日間乾燥。此外，熱帶氣旋山陀兒會在明日橫過台灣，並顯著減弱。

天文台指，在正午十二時，強颱風山陀兒集結在高雄之西南約140公里，預料向東北偏北緩慢移動，移向台灣南部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月2日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

正午時分，本港普遍地區氣溫較昨日低四至五度，預測大致天晴及乾燥。今晚部分時間多雲。預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達烈風程度。明早風勢仍然頗大。

天文台預測明天(3日)及周五(4日)最低氣温22度。(天文台網頁截圖)

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明日及周五最低22度 明日非常乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（3日）及周五(4日）大致天晴。早晚稍涼， 最低22度，最高28至29度。其中明日非常乾燥，相對濕度介乎35%至70%。周六(5日)氣温介乎23至29度，大致天晴。日間乾燥。

下周日（6日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。介乎24至30度。下周一（7日）至下周四（10日）均部份時間有陽光，下周一及二回升至最高31度，隨後數日最高氣温為30度。下周四及五，部分時間有陽光。早晚有一兩陣微雨。