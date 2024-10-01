國慶｜山陀兒外圍下沉氣流攻港　天文台錄34.2度刷新最熱國慶紀錄

超強颱風山陀兒（ KRATHON）今早（10月1日）集結在香港東南偏東約600公里，天文台指正逐漸轉向偏北方向移動，逼近台灣南部高雄一帶，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大；但受其外圍下沉氣流影響，預測華南今日天氣仍然酷熱，市區（天文台總部）下午錄得最高氣溫達攝氏34.2度，刷新最熱國慶紀錄。



天文台指一股強烈東北季候風會在今日日間逐漸影響廣東沿岸，今晚部分時間多雲，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風（6至7級），晚上高地可達烈風（8級)程度，預測明早（2日）市區氣溫下降至24度，較今日日間低10度，秋天來了。



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超強颱風山陀兒10月1日早上集結在香港東南600公里，有清晰風眼，正轉北移動逼近台灣南部。(Tropical Tidbits網站圖片)

山陀兒風眼清晰 天文台指對本港直接威脅不大

天文台表示，超強颱風山陀兒會在今日逐漸轉向偏北方向移動，橫過南海東北部，並在明日登陸台灣南部，隨後橫過台灣，進東海海域並快速減弱。在正午12時，山陀兒集結在高雄之西南偏南約220公里，預料向西北偏北緩慢移動，移向台灣南部一帶。中心附近最高持續風速為每小時210公里，有清晰風眼。

天文台指山陀兒會與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。

超強颱風山陀兒10月1日上午8時集結在香港之東南偏東約600公里，中心附近最高持續風速為每小時210公里。（天文台圖片）

山陀兒外圍下沉氣流煲熱廣東 將軍澳及元朗公園中午前錄得35.1度

不過一如過往不少在香港以東經過的颱風一樣，山陀兒的外圍下沉氣流為廣東帶來酷熱天氣，正午時分本港多處地區氣溫上升至33度左右。天文台總部中午前已升至32.7度；將軍澳及元朗公園中午前已錄得35.1度，跑馬地升至34.7度、黃竹坑達34.3度、赤鱲角也有34.1度。

天文台預測今日市區最高34度。翻查資料，1949年10月1日中國人民共和國成立以來，本港最熱的10月1日在去年錄得，也是34度，即今日有可能平最熱國慶紀錄。

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天文台10月1日早上11時半更新九天天氣預報，顯示受季候風持續影響，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥。（天文台圖片）

東北季候風今日日間逐漸影響廣東沿岸 北風增強 或發「黑球」

雖然沒有颱風襲港，但天文台預料一股東北季候風會在今日日間逐漸影響廣東沿岸，屆時北風會逐漸增強，下午大致天晴及乾燥，天氣酷熱，今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，今晚高地可達烈風程度。

天文台預測明日及星期四（3日）該區風勢頗大。天文台會視乎本地風力變化，發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。受季候風影響，本周中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。

自動分區天氣預報顯示，市區10月2日早上氣溫降至23度，比天文台的預測再低1度。（天文台圖片）

明早市區料跌至24度 一夜降10度 周四相對濕度低見35%

九天天氣預報顯示，天文台料明日吹北風5級，離岸間中6級，高地達8級，大致天晴及乾燥，天氣稍涼，市區介乎24至29度，即比今日預測日間最高34度，一夜降10度；而自動分區天氣預報更顯示，明早8時市區降至23度，比今日更有11度差別。

天文台預測由周四至周六，市區氣溫將降至22度，其後稍回升。一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中南部帶來驟雨。

天文台10月1日早上7時50分更新的九天天氣預報顯示，市局10月1日及2日氣溫差距料達11度。（天文台圖片）

另外受東北季候風影響，未來數日十分乾燥，天文台料相對濕度明顯下降，明日介乎40％至70%，周四料更降至最低35%。