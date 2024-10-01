十一國慶｜太陽風暴礙無人機匯演　梁榮武：電磁場改變擾精密儀器

西九文化區昨晚（30日）舉行「新生代千人合唱賀國慶」，期間無人機表演因干擾故障而取消。無人機總會解釋，無人機系統受嚴重干擾，與太陽風暴有關。



香港氣象學會發言人梁榮武今日（1日）指出，當太陽會產生太陽風暴，高能量粒子會射向地球，與地球電離層產生反應，電磁場受劇烈改變，會影響地球上的精密儀器，一般理位置愈北，受影響愈大，對香港受影響感「奇怪」，但估計主辦方是基於風險管理決定取消，以防無人機「亂咁飛」。



香港氣象學會發言人梁榮武在商台《在晴朗的一天出發》表示，太陽內部活動猛烈，不時會有耀斑爆發，向四方八面發射，高能量粒子有機會射向地球，他指美國人造衞星監察，近期發出太陽風暴警告，有強勁的X光爆發。

梁榮武指出，當高能量粒子進入地球的電離層，太陽風暴與電離子產生作用，影響磁場，會引起電磁場劇烈改變，高敏感精密儀式容易受影響損壞，例如人造衞星，歷史上亦有輸電網因強勁太陽風暴受破壞停電。

香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

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梁榮武估計主辦方基於風險管理取消

梁榮武指，太陽風暴一般對南北極造成大影響，地理位置愈北，受影響機會愈大，以香港的緯度同受影響感「奇怪」，但估計大會是基於風險管理作出決定，「訊號受干擾，電磁波造成嘈音和干擾，亂咁飛就會出事。」

他又提到，太陽風暴周期長達11年，今年和明年是高峰，因此全球多地早前曾都出現極光，他又指，由太陽爆發風暴達香港只是一日時間，不似颱風可以提早數日預測。