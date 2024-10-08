天氣｜今日大致天晴炎熱 市區最高32度 晚上局部地區有驟雨
撰文：蕭通
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一股東北季候風正影響廣東，該區天色大致良好。天文台預測，本港地區今日（8日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。稍後漸轉多雲，晚上局部地區有驟雨。吹和緩北至東北風，稍後離岸風勢間中清勁。
天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，早晚局部地區有驟雨。周五（11日）重陽節及周末（12日）風勢較大，日間乾燥。
▼10月3日 天空出現「雲牆」▼
周末期間風勢較大 下周初天色大致良好
天文台表示，一股東北季候風會在今明兩日繼續影響廣東。而一股較乾燥的偏東氣流會在本周後期逐漸影響華南沿岸，周末期間該區風勢較大。預料高空反氣旋會在周末至下周初覆蓋華南，該區天色大致良好。
▼天文台九天天氣預報▼
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重陽節乾燥及部份時間有陽光
根據天文台九天天氣預報，明日（9日）短暫時間有陽光，早上局部地區有驟雨，介乎26度至30度。周四（10日）早晚部份時間多雲及有一兩陣微雨。日間大致天晴，同介乎26度至30度。
周五重陽節及周六（12日）均日間乾燥，介乎27度至30度，其中重陽節部份時間有陽光，周六則大致天晴。下周日（13日）至下周三（16日）均部份時間有陽光，介乎27度至31度，其中周日早上有一兩陣微雨。