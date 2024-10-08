天氣｜今日大致天晴炎熱　市區最高32度　晚上局部地區有驟雨

一股東北季候風正影響廣東，該區天色大致良好。天文台預測，本港地區今日（8日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。稍後漸轉多雲，晚上局部地區有驟雨。吹和緩北至東北風，稍後離岸風勢間中清勁。



天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，早晚局部地區有驟雨。周五（11日）重陽節及周末（12日）風勢較大，日間乾燥。



圖為截至10月8日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末期間風勢較大 下周初天色大致良好

天文台表示，一股東北季候風會在今明兩日繼續影響廣東。而一股較乾燥的偏東氣流會在本周後期逐漸影響華南沿岸，周末期間該區風勢較大。預料高空反氣旋會在周末至下周初覆蓋華南，該區天色大致良好。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月8日清晨5時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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重陽節乾燥及部份時間有陽光

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）短暫時間有陽光，早上局部地區有驟雨，介乎26度至30度。周四（10日）早晚部份時間多雲及有一兩陣微雨。日間大致天晴，同介乎26度至30度。

周五重陽節及周六（12日）均日間乾燥，介乎27度至30度，其中重陽節部份時間有陽光，周六則大致天晴。下周日（13日）至下周三（16日）均部份時間有陽光，介乎27度至31度，其中周日早上有一兩陣微雨。