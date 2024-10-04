九月炎熱多雨　熱帶氣旋摩羯成今年首個八號風球　維港首現水龍捲

今年9月，天氣炎熱，經常有雨，天文台今日（4日）回顧今年9月天氣，指9月天氣遠較正常炎熱，其平均氣溫29.2度，較其正常值高1.3度，成有紀錄以來9月的第三高；而總雨量則為520.9毫米，亦較正常值的321.4毫米多約62%。



在9月上旬，隨著熱帶氣旋摩羯靠近本港，天文台也在9月5日發出本年首個八號烈風或暴風信號，當日晚上一度出現大驟雨、猛烈陣風及雷暴。



隨後月中的中秋節，本港天氣極端酷熱，天文台氣溫上升至全月最高的35.7度，成為有紀錄以來最熱的中秋節。由高溫觸發的雷雨也在廣東東部沿岸發展，並於當晚移向本港，為多處帶來約30毫米雨量。



時至月底，9月28日在高空擾動影響下，本港雲量及驟雨增多，下午有強烈狂風雷暴，紅磡對出海面更曾出現水龍捲，是天文台自1959年接獲報告以來，首次在維多利亞港內出現水龍捲。



▼9月28日 水龍捲掠過維港▼



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▼9月5日超強颱風摩羯襲港 尖沙咀商舖在玻璃櫥窗貼牛皮膠布加強穩固▼



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超強颱風摩羯9月5日逼近香港，在尖沙咀，不少商舖在天文台傍晚發出8號風球前，在玻璃櫥窗貼上牛皮膠布加強穩固。（梁鵬威攝)

天文台今日回顧今年9月天氣，由於影響華南的東北季候風較正常弱，本港9月天氣遠較正常炎熱，平均氣溫29.2度、平均最高氣溫32.0度、及平均最低氣溫26.8度，分別較其正常值高1.3度、1.5度及0.7度。其中平均最高氣溫更成為有紀錄以來9月的第三高。

此外，由於華南沿岸及南海北部低層大氣的槽性氣流較正常強，9月亦較正常多雲及多雨，當月總雨量為520.9毫米，較正常值的321.4毫米多約62%。

9月5日超強颱風襲港，天文台傍晚6時20分發出8號風球。（夏家朗攝）

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民尖沙咀海旁感受颱風威力▼



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▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



熱帶氣旋摩羯靠近本港 9月5日發今年首個八號風球

天文台指，9月有11個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。其中熱帶氣旋摩羯在9月3日進入南海北部，大致向西移動，橫過南海北部，並在24小時內迅速由強烈熱帶風暴增強為超強颱風，至9月6日達到其最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時230公里，為天文台自1950年有紀錄以來南海區域內第二強的熱帶氣旋。

隨著摩羯靠近本港，本港9月5日天氣開始轉壞，天文台發出本年首個八號烈風或暴風信號。摩羯的外圍雨帶在當日晚上及隨後兩天為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴，其中9月5日晚上中環碼頭曾錄得約每小時139公里的猛烈陣風。由9月5日至7日，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而新界東北部的雨量更超過200毫米。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民杏花邨海旁感受颱風威力▼



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其後天氣反覆受高空擾動影響，其中9月8日至9日，本港大致多雲，間中有大驟雨及雷暴，沙田區、黃大仙區及東區部分地方的雨勢特別大，錄得超過80毫米雨量。與高空擾動相關的雷雨也曾於9月14日下午影響本港，九龍錄得超過50毫米雨量。

9.17天文台氣溫一度升至35.7度 成有紀錄以來最熱中秋節

天文台也提到，9月17日至19日，本港日間普遍晴朗及酷熱。在陽光充沛的情況下，9月17日天氣極端酷熱，天文台氣溫上升至全月最高的35.7度，是有紀錄以來最熱的中秋節。然而，高溫觸發的雷雨在廣東東部沿岸發展，並於當晚移向本港，為多處帶來約30毫米雨量。

▼9月18日 中秋節翌日石澳大浪▼



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9月中下旬天氣持續不穩 9.21發紅雨警告

天文台續指，一道廣闊低壓槽於9月20日至24日在南海北部及廣東沿岸徘徊，本港天氣轉為多雲，間中有大驟雨及雷暴。

低壓槽上的一個低壓區在9月21日日間橫過本港，為本港帶來大驟雨，天文台發出紅色暴雨警告信號。當日本港多處錄得超過50毫米雨量，而港島的雨量更超過70毫米。

隨後數日天氣持續不穩定，綜合9月20日至24日，本港普遍錄得超過100毫米雨量，而港島大部分地區的雨量更超過250毫米。

▼9月21日 天文台發出紅色暴雨警告▼



9月21日早上至下午初段本港落暴雨，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在大圍所見，出街市民都帶備雨傘，但有人因沒有雨具而十分狼狽。（歐嘉樂攝）

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9.28維港內現水龍捲 天文台自1959年來首接報告

天文台表示，隨着低壓槽減弱，9月25日驟雨減少，日間部分時間有陽光。高空反氣旋於9月26日至27日為本港帶來普遍晴朗的天氣。

在9月28日當日，受高空擾動影響，本港雲量及驟雨增多，下午有強烈狂風雷暴。在紅磡對出海面曾出現水龍捲，是天文台自1959年接獲報告以來，首次在維多利亞港內出現水龍捲。

在超強颱風山陀兒的外圍下沉氣流影響下，除局部地區有驟雨外，9月最後兩日本港普遍晴朗。

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼

