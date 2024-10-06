天文台料重陽節部份時間有陽光　下周日初時離岸間中吹強風

天文台今（6日）指出，受東北季候風持續影響，廣東未來兩三日天色大致良好，預料一股清勁的偏東氣流會在本周後期至周末期間影響華南沿岸。本周五（11日)重陽節部份時間有陽光，氣溫介乎攝氏26至30度，吹和緩東風（4級），稍後離岸間中風力達清勁（5級）；下周日（13日）初時離岸間中6級，即強風程度，屬3號風球風力，當日到石澳、大浪灣等東面泳灘的市民，要留意會否太大浪不適宜落水。



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明日最高升上33度 周二「寒露」不寒 天文台料最高31度

廣東未來兩三日天色大致良好，明日（7日）吹北至東北風3級，日間乾燥及酷熱，市區（天文台總部）氣溫介乎27至33度。

本周二（8日）為二十四節氣的「寒露」，天文台預測當日部份時間有陽光，早晚有一兩陣雨，氣溫介乎26至31度，挑戰「寒露」最高氣溫紀錄（1891年10月8日錄得31.7度）。

天文台10月6日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日大致天晴乾燥。（天文台圖片）

本周中後期早晚有一兩陣微雨 短暫時間有陽光

天文台預料一股清勁的偏東氣流會在本周後期至周末期間影響華南沿岸，而高空反氣旋會在下周初覆蓋華南沿岸，該區普遍晴朗。

天文台預測周四（10日）早晚部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，吹東至東北風4級。到周五（11日）重陽節，部份時間有陽光，吹東風4級，稍後離岸間中5級；周六（12日）部份時間有陽光，早晚有一兩陣微雨。該三日市區氣溫最低26度，最高31度。

天文台預測下周日都是吹東風4至5級，但初時離岸間中6級。短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨，氣溫介乎27至31度。

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