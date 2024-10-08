天文台｜雲帶蓋覆今晚局部地區有聚雨　周五重陽節風勢大日間乾燥

東北季候風正影響廣東，該區天色大致良好。同時一道雲帶正覆蓋中國東南沿岸。天文台預測今日(8日)下午大致天晴及乾燥，天氣炎熱。今晚漸轉多雲，局部地區有驟雨。吹和緩北至東北風，稍後離岸風勢間中清勁。



天文台展望未來一兩日部分時間有陽光，早晚局部地區有驟雨。重陽節及週末期間風勢較大，日間乾燥。



圖為天文台於8日上午11時40分顯示各區氣温。(天文台網頁截圖)

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偏東氣流本周後期至下周初帶來良好乾燥天氣

天文台表示，一股東北季候風會在未來一兩日繼續影響廣東。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來驟雨。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本周後期至下周初為華南沿岸帶來大致良好及乾燥的天氣。預料該偏東氣流會在下周中期逐漸緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月8日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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重陽節乾燥 未來數天氣温料介乎26度至30 度

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）大致多雲，日間短暫時間有陽光。初時局部地區有驟雨。明日起至星期六(12日)，預測氣温均介乎26度至30度。周四（10日）部分時間有陽光。早晚局部地區有驟雨。

周五重陽節(11 )，部分時間有陽光。日間乾燥。周六(13日)則大致天晴。仍然乾燥。下周日（13日）至下周三（16日）均部份時間有陽光，介乎27度至31度，下周三、四均有一兩陣驟雨。

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