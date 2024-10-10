天氣｜今日乾燥吹和緩東至東北風　最高30度　重陽節早上一兩陣雨

一股乾燥的東北季候風正為廣東帶來大致晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區的相對濕度下降至百分之五十左右。天文台預測，本港今日（10日）下午乾燥，吹和緩東至東北風。紅色火災危險警告現正生效。



天文台展望，明日（11日）重陽節及周末（12日）風勢較大，日間部份時間有陽光及乾燥。根據天文台九天天氣預報，明日重陽節大致多雲，早上有一兩陣雨，日間部份時間有陽光及乾燥，相對濕度介乎50%至85%，氣溫則介乎26度至30度。



圖為截至10月10日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來兩三日天色大致良好 日間乾燥

天文台表示，受一股達強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日華南沿岸天色大致良好，日間乾燥。預料一道廣闊雲帶會在下周初至中期為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。而偏東氣流會在下周後期緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月10日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日部份時間有陽光及乾燥

根據天文台九天天氣預報，周六（12日）介乎26度至30度，大致天晴，日間乾燥。下周日（13日）大致天晴、最高31度。

下周一至下周三（14日至16日）大致多雲，有一兩陣驟雨。短暫時間有陽光。氣温介乎26至30度。下周四及五（18日 及19日）介乎27度至31度。下周四短暫時間有陽光。