換季發現衣物太多堆積如山3招解決　把握買衫關鍵48小時慳位慳錢

「女生的衣櫃裡永遠少一件衣服」，即便衣物多到穿不完了，但每次看到心儀單品時是否總忍不住手滑下單呢？隨著快時尚的興起，許多人不免面臨衣櫥裡衣物堆積如山的困擾。累積過多的衣物不僅影響我們的生活空間，也產生大量的資源浪費以及垃圾。《網路溫度計DailyView》進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近十個月（2024/01/01~2024/10/01）討論「永續衣櫥」，網友關注的焦點為「永續性」、「衣櫥」、「舊衣」、「修補」、「汰換」、「排放量」等熱門關鍵字，網友紛紛表示，「打造永續衣櫥其實沒有想的這麼難」、「舊衣翻新利用也很不錯」、「舊衣不該丟棄，可以捐給需要的人」。打造一個高品質的永續衣櫥，不只是一種生活態度，也是一種友善環境的行為。



以下提供3大方法，或許能幫你解決衣物過剩的問題。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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養成「一進一出」的購衣習慣

在追求時尚的同時，永續環保逐漸成為人們關注的重要議題。那麼，到底該如何做才能在這兩者之中取得平衡呢？首先，養成「一進一出」的購衣習慣，無疑是實現永續消費的有效方式之一。其做法是，每當你購入一件新衣物，就必須將一件舊衣物捐贈給二手衣相關單位或是親朋好友。這樣不僅有助於控制衣物的數量，還能將衣物送給真正需要的人，讓他人的衣櫥也得以永續。



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改變衝動購物的消費態度

除了養成「一進一出的購衣習慣」以避免不必要的堆積，減少衝動購物的行為也是打造永續衣櫃的有效方法。在購物前，可以給自己設定一個冷靜期，通常建議是48小時。在這段時間內，你可以考慮自己是否真的需要這件衣物，以及它是否符合你的穿搭風格和生活方式。也就是說，我們都應該追求衣服質量，而不是數量。此外，定期整理衣櫥，將不需要的衣物清理出來後，會讓你更清楚地認識到自己真正的需求，避免再次陷入衝動購物的陷阱之中。



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做好保養讓衣物更長壽

最後，延長衣物的壽命也是打造永續衣櫥的重要一步。對於每一件衣物，學會正確的清洗和保養方法，可以顯著提升它們的使用壽命。選擇低溫洗滌、使用環保洗劑，並遵循衣物上的洗滌標籤建議，這些小細節都能讓衣物保持良好的狀態。而當衣物有所損壞時，也別急著丟棄，先視狀況判斷是否還有修補的可能，像是鈕扣掉落、拉鏈卡住都是可以很好被解決的，只要及時修理都能讓心愛的衣物陪伴我們更長久。



「永續衣櫥」近十個月熱門關鍵字。（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年10月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『永續衣櫥』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】