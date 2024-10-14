天氣｜今日大致天晴　市區最高31度　新界再高一兩度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋廣東西部沿岸及南海北部。天文台預測，本港地區今日（14日）大致天晴，最低氣溫約26度，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩東風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（15日）部份時間有陽光，隨後兩三日有幾陣驟雨。



圖為截至10月14日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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接近周末驟雨漸減 下周初日間乾燥

天文台表示，偏東氣流會在未來兩三日繼續影響廣東沿岸。而高空擾動會在本周中期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，接近周末廣東沿岸驟雨逐漸減少。一股東北季候風會在周末抵達華南，下周初華南日間乾燥，天色大致良好。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月14日清晨5時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日至周六有驟雨 周三局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）部份時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，介乎27至31度。周三（16日）及周四（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，其中周三局部地區有雷暴，當日最高約29度；周四最高30度。

周五（18日）及周六（19日）均有驟雨，短暫時間有陽光，周五最高約30度，周六升至31度。下周日（20日）至下周二（22日）均部份時間有陽光，最低約25至26度、最高29或30度。其中下周一（21日）及下周二料日間乾燥，相對濕度最低約55%。