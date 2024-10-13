天文台預測周三局部地區有雷暴　周末離岸及高地風力間中達6級

踏入10月中，漸有秋意，但市區日間氣溫仍高逾攝低30度。天文台今日（13日）指出，偏東氣流會在未來數日繼續影響廣東沿岸，不過高空擾動會在本周中期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，預測周三（16日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，周四（17日)也有幾陣驟雨，周五（18日）起將重見陽光，周末東風增強，離岸及高地風力間中達6級，即3號風球時強風級別。



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偏東氣流會在未來數日繼續影響廣東沿岸，天文台預測明日（14日）吹東風4級，初時離岸間中5級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。後日（15日)部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。踏入10月中，天文台仍預測市區氣溫最高升至31度。

受高空擾動會影響，周三及周四南海北部及華南沿岸會有驟雨。天文台料周三大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫稍降至介乎26至29度，周四雨勢減弱。

天文台10月13日下午4時半更新九天天氣預報，顯示本周中天色轉差。(天文台圖片）

東北季候風周末抵達華南

天文台指接近周末廣東沿岸受高空反氣旋影響，驟雨逐漸減少；同時一股東北季候風會在周末抵達華南，預測下初華南日間乾燥，天色大致良好。