國泰紐約飛港客機因太陽風暴改航道　需中停大阪待機組人員換班

國泰航空確認，10月9日由紐約前往香港的CX831客機，由於原定飛行路線遭受天文現象影響，需要更改航道以確保飛行安全。由於更改航道，飛行時間超出香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航班需中途降落大阪。對於相關安排，國泰感謝顧客理解及體諒相關。



美太空氣象預報中心：太陽風暴引發強烈磁暴來襲

據美國太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）預測，太陽風暴引發的強烈磁暴會在10日來襲，可能產生美國遠至南方阿拉巴馬州都可見的極光。法新社報道，上述天文現象發生於接近或正值太陽11年周期高峰之際，此時太陽的活動加劇。



圖為日本大阪關西機場的資料圖片。（GettyImages）

國泰航空指出，當日的航班由於需更改航道，機長在航班出發前，已經決定要中途降落大阪。國泰航空已安排另一批機組人員前往大阪，待航機抵埗及補充燃油後，會繼續行程回港。

國泰強調，顧客及機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，感謝顧客理解及體諒相關安排。

受太陽風暴為地球帶來地磁風暴影響，美國料多地10日能看到北極光現象。（路透社/資料圖片）

美國國家氣象：太陽風暴達4級或擾亂衛星通訊

據美國國家氣象局（NWS）稱，當地10日晚上，由於太陽釋放出強大的太陽耀斑和日冕物質拋射（CME），阿拉巴馬州和北加州等地區可能會看到色彩繽紛的極光，這些極光比通常出現的位置遠得多。該中心的官員表示，這場嚴重的太陽風暴被列為 4 級（1 至 5 級），也可能擾亂通訊、電網和衛星運作。

台氣象署發磁暴特報 或持續影響54小時

台灣的中央氣象署周四（10日）發出磁暴特報，預期行星際環境條件變化劇增，可能短暫達到強烈磁暴等級；地磁擾動將明顯增強，預估台灣於當晚11時發生。依據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）預測，或持續影響約54小時。

據指出，日冕物質拋射撞擊地球的磁層時，會產生磁暴，干擾繞著地球運行的衛星、無線電訊號和全球定位系統，並影響輸配電路，像去年10月的「萬聖節風暴」（Halloween Storms）造成瑞典大停電，並使得南非的供電基礎設施受損。