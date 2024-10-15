天氣｜今日大致天晴　市區最高31度　隨後一兩日有幾陣驟雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，該區天色普遍晴朗。天文台預測，本港地區今日（15日）早晚部份時間多雲，最低氣溫26度。日間大致天晴，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩東風。天文台展望，未來一兩日有幾陣驟雨。本周後期短暫時間有陽光。



圖為截至10月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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接近周末驟雨漸減 下周初天色大致良好

天文台表示，一股偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，同時高空擾動會為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，接近周末廣東沿岸驟雨逐漸減少。一股達強風程度的東北季候風會在周末抵達華南。下周初該區天色大致良好。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月15日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周五及周六有一兩陣雨 下周二至周三乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（16日）及周四（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，明日介乎25至28度，周四最高29度。

周五（18日）及周六（19日）均有一兩陣雨，短暫或部份時間有陽光，周五最高約30度，周六升至31度。

下周日（20日）至下周三（23日）均部份時間有陽光，下周日及下周一（21日）介乎25至29度；下周二（22日）及下周三日間乾燥，相對濕度最低約55%，最低氣溫約24及25度，最高均30度。