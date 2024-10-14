彗星洗版｜市民日落後觀紫金山—阿特拉斯彗星　周二過後要等6萬年

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，本港今日天色普遍晴朗，在入夜後，多處都有市民用手機、「長炮」相機朝向西邊天空拍攝「一條毛」，他們其實是拍攝6萬年一遇的「紫金山—阿特拉斯」（Comet Tsuchinshan-ATLAS，彗星編號C/2023 A3），近日在日落後可短暫用肉眼看到，不少人將相片放上社交媒體，出現彗星洗牌潮。



彗星即將遠去，變得愈來愈暗，按太空館資料，未來數日仍屬觀察期。不過天文台預測，周三及周四（16及17日)大致多雲，有幾陣驟雨，因此明日（15日）是的最後的較佳觀賞期。



紫金山-阿特拉斯彗星高掛香港西面傍晚天空。圖為10月13日在葵涌拍攝。(Terry T Y Wong攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片；ig: terr.won)

太空館昨（13日）在Facebook專頁指出，紫金山-阿特拉斯彗星由上周六（12日）開始，再次出現，可以在日落後的西邊天空找找它。彗星之後每日出現時，仰角會愈來愈高，但亦會愈來愈暗，因此要趁這幾日好天可以試試在西邊開揚的地方，用雙筒望遠鏡幫手找彗星。

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太空館昨（13日）在Facebook專頁指出，紫金山-阿特拉斯彗星由上周六（12日）開始，再次出現，可以在日落後的西邊天空找找它。彗星之後每日出現時，仰角會愈來愈高，但亦會愈來愈暗，因此要趁這幾日好天可以試試在西邊開揚的地方，用雙筒望遠鏡幫手找彗星。

以下是未來三日資料：

10月15日 地平方位263.1度；仰角17.4度；視星等+3.2

10月16日 地平方位261.9度；仰角21.1度；視星等+3.4

10月17日 地平方位260.8度；仰角24.5度；視星等+3.6

（視星等數值愈高，代表星體愈暗）

紫金山-阿特拉斯彗星本月13日起，每日傍晚6時45分出現的位置。(可觀自然教育中心暨天文館Facebook圖片）

天文台10月14日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，周三起天氣轉差。（天文台圖片)

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）早晚部分時間多雲，日間大致天晴，可能是最後較佳觀賞時機，因為高空擾動將會為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，預測周三及周四大致多雲，有幾陣驟雨，周起五（18日）雖然轉好，但只是短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，要到下周日（20日）才會天色明顯轉好。