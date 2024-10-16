天氣｜今日有幾陣驟雨　最高29度　未來一兩日短暫有陽光

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。同時，與高空擾動相關的驟雨正影響南海北部。天文台預測，本港地區今日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上最低氣溫約26度，下午部份時間天色明朗，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。周末期間風勢逐漸增強，日間天色大致良好。



圖為截至10月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初天色大致良好 下周中期日夜溫差較大

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。同時，高空擾動會為南海北部及廣東西部沿岸帶來驟雨。隨著一股東北季候風在周末抵達華南，下周初沿岸地區風勢頗大，天色大致良好。而一股乾燥的季候風補充會在下周中期影響廣東，該區早晚稍涼，日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月16日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日大致多雲有陣雨 下周二至周四乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）及周五（18日）均大致多雲、有驟雨，短暫時間有陽光，介乎26至29度。周六（19日）及下周日（20日）部份時間有陽光，有一兩陣雨。周六最高31度、下周日回落至29度。

下周一（21日）部份時間有陽光，介乎26至30度。下周二（22日）至下周四（24日）均日間乾燥，相對濕度最低約55%。其中下周二及周三大致天晴，下周四部份時間有陽光。下周二最低氣溫25度，之後逐日跌至下周四的23度；最高氣溫則由下周二的31度，逐日降至下周四的29度。