天氣｜今日最高30度　有一兩陣驟雨　周六料日間炎熱

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，高空擾動正為南海北部帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（17日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎27至30度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（18日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。星期六（19日）日間炎熱，晚上風勢逐漸增強。下周初部份時間有陽光。



圖為截至10月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周中後期早晚稍涼 日夜溫差較大

天文台表示，一股偏東氣流會在今明兩日繼續影響廣東沿岸。同時，高空擾動會為南海北部帶來幾陣驟雨。預料一股東北季候風會在周末抵達華南，下周初沿岸地區風勢頗大，天色大致良好。受一股乾燥的季候風補充影響，下周中後期廣東地區早晚稍涼，日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月17日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日多雲有驟雨 下周二至周五乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎26至29度。周六（19日）及下周日（20日）部份時間有陽光，有一兩陣雨。周六最高31度、下周日回落至29度。

下周一（21日）部份時間有陽光，介乎25至30度。下周二（22日）至下周五（25日）均大致天晴及乾燥。其中下周二介乎25至31度，下周三為24至30度，高低相差6度。下周四及下周五均介乎23至29度，高低差距達7度。