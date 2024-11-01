天氣｜今日天晴乾燥　最高31度　明日初時風勢頗大

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（11月1日）大致天晴及乾燥，相對濕度最低40%。早上最低氣溫約25度，下午炎熱，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（2日）天氣乾燥，初時風勢頗大，隨後一兩日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周中後期早上稍涼。



天文台於清晨4時45分指出，熱帶氣旋康妮會在今日向偏北方向移動，橫過福建至浙江沿岸一帶並繼續減弱。預料一股乾燥的東北季候風補充會在今、明兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大。



圖為截至11月1日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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康妮料今靠近閩浙一帶 繼續減弱

此外，強超強颱風康妮昨日橫過台灣，並逐步減弱為颱風，料今日向偏北方向移動，橫過台灣海峽，靠近福建至浙江一帶並繼續減弱，隨後在東海演變為溫帶氣旋。在清晨5時，康妮集結在福州之東南約110公里，預料向東北偏北移動，時速約30公里。

下周初有驟雨 下周中後期天氣稍涼

天文台指出，一股乾燥的東北季候風補充會在今、明兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，天氣普遍晴朗，日夜溫差較大。而高空擾動會在下周初為南海北部及廣東西部沿岸帶來幾陣驟雨，預料另一股季候風補充會在下周中後期為華南帶來稍涼天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月1日清晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周三及至周五早上稍涼

根據天文台九天天氣預報，明日（2日）部份時間有陽光及乾燥，相對濕度最低45%，介乎23至29度，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

下周日（3日）至下周二（5日）均大致多雲有驟雨。下周日及下周一（4日）均介乎24至28度；下周二晚上稍涼，氣溫介乎22度至27度。

下周三（6日）至下周五（8日）均部份時間有陽光，早上稍涼，均介乎21至26度。下周六（9日）仍部份時間有陽光，氣溫回升至23至28度。