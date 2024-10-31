康妮襲台｜全台至少3死逾200人傷　77萬戶曾停電

強颱康妮周四（31日）下午由台東縣登陸後，受到地形限制破壞，減弱為中颱，颱風中心已於傍晚6時40分由雲林縣出海，但暴風圈對台灣陸地的影響料持續至周五（11月1日）中午。依中央災害應變中心截至周四晚上統計，全台1死205人受傷。 台灣媒體則稱死者增至3人。另截至周四晚上11時，全台77萬戶曾停電。隨著風暴遠離，多數縣市已宣布，周五恢復正常上班上課。



圖為2024年10月31日，颱風康妮逼近台灣基隆時狂風大雨。（Reuters）

圖為2024年10月31日，颱風康妮逼近台灣基隆時狂風大雨。（Reuters）

中央災害應變中心統計，康妮造成的一宗死亡發生在南投縣，一輛客貨車遭塌樹壓毀，56歲女性死亡，同車76歲男性輕傷。台灣《聯合報》稱，周四晚上台北市有電單車司機，因被吹倒的電線桿壓中身亡。另外，新北市一名男子爬梯維修鐵皮屋頂，疑不敵強風失足墜落死亡。

台電表示，截至周四晚間11時，有77萬戶曾停電，台電已修復62萬戶，搶修仍在繼續。由於周五多數縣市恢復正常上班上課，但仍有主要幹道的交通燈及學校用電受影響，台電將優先搶修，並已主動與各地政府聯繫合作，請求縣市政府協助。

圖為2024年10月31日，颱風康妮逼近台灣時，新北市出現湧浪。（Reuters）

而截至晚上9時，全台累計災情共3668件，已處理1,751件，以民生基礎設施1,308件及路樹倒塌1,080件最多；全台積淹水累計68件。

氣象署表示，颱風康妮強度在過去3小時稍微減弱，近中心風速每秒為40公尺，十級暴風半徑也縮小到70公里，但暴風圈仍籠罩全台，尤其北北基宜、北花蓮晚上強風豪雨持續。