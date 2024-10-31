康妮襲台｜近30年最大暴風圈觸陸　至少5人傷　全台今停工停課

超強颱風康妮（台稱康芮）逼近台灣，台灣氣象署表示，其暴風圈已在昨日（30日）晚間9時觸陸，海上及陸上颱風警報均已發出。由於其暴風圈巨大，料今日（31日） 中午前後全台將會被籠罩，全台所有縣市已宣布今日停工停課。



截至昨晚為止，全台災情共26宗、5人受傷，8縣市預防性疏散撤離4,849人，全台曾停電用戶數1,155戶。另外，兩名到太魯閣的捷克遊客失聯。



圖為台灣中央氣象署的颱風預測路徑圖。（中央氣象署圖片）

氣象署指出，康妮中心紮實，可以看到明顯雙眼牆結構，今日（31日）白天到晚間是影響最劇烈的時候，東半部有局部大豪雨或超大豪雨，隨著中心通過強降雨範圍會從東半部移到西半部，尤其苗栗以南有可能出現局部大雨或豪雨。

氣象署昨日表示，康妮暴風半徑達320公里，是近30年來襲台最大颱風；前一次以強颱之姿、暴風半徑逾300公里以上登陸本島的颱風，要回溯到1996年的颱風賀伯（Typhoon Herb）。

氣象署科長林伯東表示，截至昨晚11時，風暴中心在鵝鑾鼻東南東方海面，正向西北移動。其暴風圈逐漸進入台灣東南部、東部及南部陸地，將對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅。

他指出，截至昨晚11時，沿海地區已經有較大陣風，蘭嶼已經觀測到17級以上陣風、綠島有12級，今日風力會進一步增強。