維港波平浪靜但天空起浪　奇怪雲團打風前出現？　天文台咁解釋

近日多個熱帶氣旋先後接近香港，令到天氣無論出現特別形狀的怪雲，都有人聯想到颱風。有網民上月低上載拍得照片，相中維港雖然未見波瀾，但上空竟有波浪形狀的怪雲。對於「天空起浪」，天文台解釋，相中出現的其實是浪形雲，通常出現於兩股移動方向相同，但速度不一樣的氣流交界，又指浪形雲出現的時間短，「唔係成日見得到㗎」。



香港天文台Facebook圖片（攝：Frederick Lau / 2024年10月24日 / 維港）

網民Frederick Lau早前在Facebook群組「社區天氣觀測計劃 CWOS」分享10月24日黃昏在九龍拍得的照片，相中維港波平浪靜，而港島中環、灣仔上空則有由一絲絲波浪形狀組成的雲層。

熱帶氣旋潭美在10月24日及之後兩日剛好影響香港，令人聯想到與打風有關。

香港天文台日前在Facebook分享該相片，解釋這種雲叫「浪形雲」，「通常出現喺兩股移動方向相同，但速度唔同嘅氣流交界，移動較慢嘅嗰層空氣會切入移動較快嘅空氣層，就有機會出現波浪咁嘅形態。但一般『浪形雲』只會維持好短時間，唔係成日見得到㗎」。

天文台網頁「『度天』賞雲」則補充，當移動較慢的一層空氣切入移動較快的空氣層時，會令後者的形狀被扭曲成波浪形，令後者通常在雲頂以捲曲或破碎波浪（開爾文 - 赫姆霍茲波）形式短暫出現。

網頁又指，「浪形雲」大多出現在卷雲、高積雲、層積雲或層雲，間中在積雲；該雲是被納入在世界氣象組織「國際雲圖」2017年版內新的附加特徵。