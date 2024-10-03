黑白軌跡雙雙劃破長空 原來是6萬年一遇彗星 及一道黑色飛機雲
撰文：吳綽詩
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今早清晨約5時半，有市民拍攝到本港上空有「奇怪現象」，有一道白色發光體，及一道散發黑煙的不名飛行物，雙雙劃破長空，引起市民討論天有異象。
天文台回覆指，白色發光體為彗星（C/2023 A3），而黑色物體為飛機及其相關的凝結尾跡，由於太陽光從低角度照射，凝結尾跡呈現偏黑色。
有網民今早在「社區天氣觀測計劃 CWOS」Facebook 群組發出一張在尖東拍攝的相片，相中天空有不知名物體劃過，一白一黑，他猜測左面白色的是彗星，而中間甚長的黑煙，則懷疑是不明飛行物。另外，有網民亦在柴灣拍攝到類似物體。
太陽光從低角度照射 飛機雲偏黑色
天文台科學主任許大偉回覆指，左邊的發光體是彗星（C/2023 A3），而近中央位置的物體是飛機及其相關的凝結尾跡。他解釋，由於太陽光從低角度照射，凝結尾跡呈現偏黑色。
為C/2023 A3紫金山-阿特拉斯彗星
翻查資料，編號C/2023 A3的彗星名為紫金山-阿特拉斯彗星，其軌道周期有數萬年之久，61751年才到訪地球一次，目前已經進入最佳觀測期，近日在深圳、珠海、廣州等地頻繁亮相。截至9月30日，這顆彗星的觀測亮度達到2.8等，且持續增亮中。許大偉亦指，「（彗星）咁光相對冇咁多。」
天文台表示，至今未收到市民經電話或電郵提供的相關報告，但留意網上有相關貼文及相片。
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