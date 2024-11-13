桃芝風球｜今日稍後驟雨較多及有狂風　明早本港以南200公里掠過

【打風／天文台／移動路徑／颱風／銀杏／桃芝／萬宜／天兔/ 熱帶氣旋】一號風球生效，至少維持至今日（13日）正午12時。天文台預測，本港地區今日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁北至東北風，稍後風勢增強，離岸及高地間中達烈風程度，驟雨較多及有狂風。海有大浪及湧浪。天文台展望，明日（14日）風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。本周後期風勢緩和，驟雨減少。周末期間短暫時間有陽光。



天文台於凌晨2時45分指出，強烈熱帶風暴桃芝已減弱為熱帶風暴。而天文台在清晨7時45分指出，桃芝今早採取較為偏北的路徑，但同時有所減弱，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。在桃芝與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在今午1時至4時之間改發三號強風信號。



圖為截至11月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



+ 2

將評估是否需要改發更高風球

天文台預料，桃芝會在明日（11月14日）早上於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

據天文台估計，桃芝會在今日橫過南海北部，移近廣東西部沿岸至海南島以東海域，隨後逐漸減弱，但其減弱速度仍有不確定性。

熱帶風暴桃芝11月13日清晨5時，集結在香港東南約370公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里。(天文台圖片）

菲律賓以東天兔增強為颱風

天文台指出，在桃芝與東北季候風的共同影響下，今明兩日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初至中期影響華南。

在上午7時，桃芝集結在香港之東南約340公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

此外，而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔，已由熱帶低氣壓逐步增強為颱風，料會在今明兩日逐漸增強，大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月13日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月9日 颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼



下周日起連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（14日）吹東至東北風5至6級，初時離岸及高地達8級，稍後4至5級。 大致多雲，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。氣溫介乎24至26度。周五（15日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎25至27度。

周六（16日）則短暫時間有陽光，最高氣溫回升至29度。下周日（17日）至下周四（21日）均有驟雨，短暫時間有陽光。其中下周二（19日）氣溫回落至最低22度、最高26度，下周三進一步降至介乎21至24度。