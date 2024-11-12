桃芝風球｜天文台列發8號風球3大條件　關鍵在那北靠的30公里距離

強烈熱帶風暴桃芝今日（12日）內將移至本港東南約400公里，天文台指隨著桃芝明日（13日）靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，區內風力會逐漸增強，天文台會考慮在明日日間改發3號風球。天文台預測桃芝在星期四（14日）早上於本港以南200公里左右掠過，會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。



天文台預測桃芝按近香港時料維持強烈熱帶風暴級，但屬下限；至於風力，周四初時離岸及高地達8級，8級為烈風，但預測只出現在離岸及高地，本港一般地區吹東至東北風5至6級；至於烈風圈（風速超過每小時33海浬）與珠江口的距離，按今日資料，烈風圈半徑為166.7公里，而預測桃芝會於本港以南200公里左右掠過，是否要發出8號風球，關鍵在於桃芝會否再向北靠近30公里，令烈風圈覆蓋本港。



南中國海至西北太平洋在11月破紀錄出現四個熱帶氣旋並立情況。左起：銀杏（YINXING）、桃芝（TORAJI，台灣用桔梗）、天兔（USAGI）及萬宜（MAN-YI）。(天文台地球天氣網頁截圖片）

4個熱帶氣旋並立創11月新紀錄

集結在西北太平洋雅浦島附近的熱帶低氣壓，今日(12日）凌晨，增強為熱帶風暴，日本氣象廳將其命名為天兔（USAGI，星座天兔座日文讀音，日本氣象廳提供名稱）。連同銀杏（YINXING）、桃芝（TORAJI，台灣用桔梗）及萬宜（MAN-YI），由南中國海至西北太平洋關島附近，總共有四個熱帶氣旋並立，打破有紀錄以來11月情況。

南中國海至西北太平洋在11月破紀錄出現四個熱帶氣旋並立情況。日本氣象廳11月12日凌晨的圖片可見其集結位置（黃色圈）。左起：銀杏（YINXING）、桃芝（TORAJI，台灣用桔梗）、天兔（USAGI）及萬宜（MAN-YI）。(日本氣象廳圖片）

南中國海至西北太平洋在11月破紀錄出現四個熱帶氣旋並立情況。台灣中央氣象署11月12日凌晨的圖片可見其預測移動圖徑（紅色圈）。左起：銀杏（YINXING）、桃芝（TORAJI，台灣用桔梗）、天兔（USAGI）及萬宜（MAN-YI）。(台灣中央氣象署圖片）

天文台考慮明日日間改發3號風球

天文台今早7時45分指出，在過去數小時，強烈熱帶風暴桃芝穩定地向西北方向移動，集結在香港之東南約630公里。按照現時預測路徑，桃芝今日大部分時間仍與本港保持約400公里或以上的距離，與其相關的強風仍未影響珠江口一帶。不過隨着桃芝靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強，天文台會考慮在明日（13日）日間改發3號風球。

天文台11月12日早上更新的熱帶氣旋桃芝預測移動徑圖顯示，預測在14日凌晨在港以南約200公里掠過。

天文台預料桃芝在星期四（14日）早上於本港以南200公里左右掠過，會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

▼東亞主要氣象機構11月12日對熱帶氣旋桃芝的移動路徑預測▼



1．桃芝逼近珠江口時強度料維持強烈熱帶風暴級

根據天文台預測移動路徑圖，桃芝星期四凌晨5時最接近香港，在香港以南約200公里掠過，其時仍為強烈熱帶風暴級，中心附近最高持續風速為每小時90公里，即強烈熱帶風暴級下限，降至63至87公里為熱帶風暴。

內地中央氣象台的預測也相若，料桃芝星期四凌晨5時，以強烈熱帶風暴級在香港以南約200公里掠過。

韓國氣象廳的預測顯示，桃芝在星期四凌晨2時在香港以南約180公里掠過其時為熱帶風暴級。台灣中央氣象署及日本氣象廳的預測，大致相同。

韓國氣象廳的預測顯示，在11月14日凌晨2時（世界協調時間18 UTC 13 Nov），熱帶氣旋桃芝將集結在香港以南約180公里，其時為熱帶風暴級。(韓國氣象廳圖片)

2．桃芝烈風區與珠江口距離或差30公里

根據天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告，桃芝的烈風圈（風速超過每小時33海浬）半徑為166.7公里。

風速超過每小時33海浬（61公里）之半徑範圍：90海浬（166.7公里）。

風速超過每小時47海浬（87公里）之半徑範圍：30海浬（55.5公里）。

中央氣象台的預測，剛以7級風起計算，即強風級，其半徑為：東北方向280公里、東南方向150公里、西南方向100公里、西北方向200公里。

因此，香港很大可能被其強風圈覆蓋，天文台需要發出3號風球；至於會否發出8號風球，則要視乎桃芝有幾近香港，如如天文台所料在本港以南約200公里掠過，則與烈風圈有30公里距離，但如韓國氣象廳預測約180公里外掠過，香港南區、南丫島、長洲、大嶼山南部，可能被其烈風圈擦過，會較為大風，但新界區未必感受到。不過隨着桃芝減弱，烈風圈可能稍為縮小。

天文台11月12日早上7時50分更新九天天氣預報，料周三及周四離岸及高地達7及8級。(天文台圖片)

3．本地風力預測周四初時離岸及高地達8級

根據天文台今早更新的九天天氣預報，預測明日（13日，星期三）吹東北風5級，後轉6級，稍後離岸及高地達7級，即最高3號風球風力；周四（14日）吹東至東北風5至6級，初時離岸及高地達8級，稍後4至5級，8級為烈風，但預測只出現在離岸及高地，而且本港一般地區，與銀杏的風力相若。

▼東亞主要氣象機構11月11日對熱帶氣旋天兔的移動路徑預測▼



至於新形成的熱帶氣旋天兔（USAGI），天文台等預測其未來數日會增強為強颱風，移向台灣與菲律賓之間的呂宋海峽，後轉北移向沖繩一帶。熱帶氣旋萬宜則尚遠，料日內移向菲律賓呂宋島，其後較大可能進入南中國海中北部，或移向台灣以東海域。熱帶氣旋銀杏已減弱為熱帶低氣壓，逼近越南中部，預測登後消散。

▼11月9日 颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼



▼東亞主要氣象機構11月12日對熱帶氣旋萬宜的移動路徑預測▼



▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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▼東亞主要氣象機構11月12日對熱帶氣旋銀杏的移動路徑預測▼

