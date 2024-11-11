桃芝風球．最新｜天文台：今晚8至12時發一號風球　料最快明晚3號

【打風／天文台／移動路徑／颱風／銀杏／桃芝／萬宜／熱帶氣旋】天文台表示，颱風桃芝預料今晚（11日）進入本港800公里範圍，今晚8時至午夜12時將發出一號戒備信號。在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台考慮在明日（12日）稍後至星期三（13日）初時發出3號強風信號。根據九天天氣預報，星期三離岸及高地達7級風，到星期四更可達8級風。

另外，位於雅蒲島附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，一旦升級成熱帶風暴，將命名為天兔。



桃芝今晚闖進香港800公里範圍，天文台預計今晚8時至午夜發一號戒備信號。(天文台網站截圖)

【12:45】位於雅蒲島附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午一時，該熱帶低氣壓集結在雅蒲島以北約290公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，大致移向菲律賓以東海域，天文台指它其後路徑存在相當變數。

【12:00】天文台表示，熱帶氣旋桃芝正橫過呂宋，預料會在今晚進入本港800公里範圍，今晚將發出一號戒備信號。桃芝會在未來一兩日移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料該區風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台考慮星期二至三改發三號強風信號。

天文台又估計，桃芝星期四（14日）或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱。是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

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周四離岸及高地達8級風

根據九天天氣預報預測，桃芝與東北季候風的共同影響下，香港星期三起多雲，有狂風驟雨，海有湧浪。星期三有5級東北風，離岸及高地達7級，到星期四更加會達8級風。天文台估計桃芝會在靠近沿岸地區時有所減弱，但減弱速度仍有不確定性。

九天天氣預報預測香港星期四初時離岸及高地達8級風。(天文台網站截圖)

另外，令香港一度懸掛三號強風信號的熱帶氣旋銀杏，今明兩日（11、12日）移向越南中部沿岸並消散。而位於雅蒲島附近的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域，其後路徑存在相當變數。

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