天文台｜強烈東北季候風到　周二氣温顯著降　周四低見14度好乾燥

天文台表示，東北季候風正影響華南。同時，一道雲帶正覆蓋南海北部及廣東沿岸。而一股偏東氣流會逐漸影響沿岸地區。預測今日(23 日)大致多雲，日間短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏北風，漸轉吹東至東北風，晚上離岸間中吹強風。展望：未來一兩日東風增強。星期一晚上至星期二漸轉偏北強風，氣溫逐步下降。下周中期早上天氣清涼，最低氣溫在14、15度左右，漸轉天晴乾燥。



圖為截至11月23早上10時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁截圖）

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸。而一股強烈東北季候風會在星期一稍後至星期二抵達廣東，該區有一兩陣驟雨。受季候風持續影響，下周中期廣東沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。隨著季候風稍為緩和，下周後期廣東地區氣溫回升。

下周二氣温顯著轉涼，市民要注意保暖。(資料圖片/盧翊銘攝)

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月23日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



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下周初期均有驟雨 周二氣温顯著下降 周三再跌至15度

明日（24日）日間短暫時間有陽光。早晚有一兩陣微雨。吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。氣温介乎20至23度。

下周一(25日)至下周二(26日) 均有一兩陣微雨或驟雨。下周二(26日)氣温顯著下降，介乎17至21 度。較前一天最高相差6度。

下周三(27日)天氣顯著轉涼，日間部分時間有陽光及乾燥。氣温較前一天再跌，介乎15度至19度。

下周四（28日）天晴。早上相當清涼，日間非常乾燥。最低跌至14度。最高微升至20度。下周五（29日）及下周六（30日）仍天晴及乾燥、早晚清涼，最低氣溫分別在16及17度，最高22 度。