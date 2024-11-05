24節氣｜立冬後寒冷易出現陰傷症狀 中醫推介3款湯水提高免疫力

冬，有終了的意思，萬物收藏。農民秋季的農作物全部收曬完畢，收藏入庫，動物也已藏起來準備冬眠。中國把立冬作為冬季的開始。

本文作者：陳志勇醫師



立冬時節，北部地區已進入寒冬。而南方立冬節氣前後大部分地區仍以秋高氣爽的氣候為多，而亦偶有弱冷空氣的襲來，常見驟然降溫，早晚寒意綿綿，氣溫正緩慢地邁向冬季，此時也是人體補虛強身的重要時刻。

立冬時節，陽消陰長的趨勢更加明顯，人體的陰精陽氣也處於收斂內養的狀態。 此時養生當遵循陰陽之道，順應氣機降斂之勢。立冬補冬為補充元氣以抵禦即將到來的寒冬，進補以牛肉、羊肉、雞肉等肉食為主；由於熱量相對較高，禦寒效果則更好。而在南方立冬的正午仍有著夏秋的余溫，進補方面應以溫和平補為宜，過於辛辣燥熱的食品容易傷陰劫津，過於油膩或重口味的菜式容易增加胃腸道負擔，不宜多食。

此時氣候較乾燥，人們容易出現口乾、眼乾、鼻乾、皮膚乾等陰傷之症狀，因此食養身還需注意養陰潤燥，宜多吃白菜、菠菜、白蘿蔔、梨子、蘋果、柑橘、柿子等當季蔬果，既可補充身體水分，又可調節胃腸道，促進消化。

中醫認為，冬季是人們進補的最佳時間，進補可提高人體免疫功能，有助於在寒冷的冬天抵禦嚴寒的侵襲，還能為來年的身體健康打好基礎。故有「冬令進補，來年打虎」的民諺。

推介3款入冬補益的湯水比大家：

合桃黑豆烏雞湯

材料：合桃30克、黑豆80克、烏雞350克

功效：滋陰養血 補肝益腎

紅棗桂圓黑芝麻粥

材料：黑芝麻30克，紅棗5粒，桂圓肉15克，白米100克

功效：補肝益腎 補血烏髮

補腎強腰湯

材料：巴戟20克，杜仲20克，熟地30克，杞子20克，黑豆30克淮山50克，豬脊骨500克

功效：補腎壯腰 滋陰明目

陳志勇醫師(註冊中醫師)

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