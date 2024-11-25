天氣｜冷鋒今晚到!　氣溫逐步降　周四跌至15度　下周初回暖

位於華南北部的一道冷鋒向南移動，天文台預料，冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，隨後的強烈東北季候風會在明日影響廣東。天文台指，今日平均氣溫是攝氏23.3度，最低氣溫為20度，展望明日（26日）北風增強，氣溫逐步下降，早晚清涼，周四及周五市區氣溫下降至15度左右，新界再低兩三度，直至下周初才稍為回暖。



圖為截至11月25日下午1時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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今晚午夜前後冷鋒橫過廣東沿岸 周中早晚清涼 日夜溫差大

天文台指出，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸。受隨後的強烈東北季候風及其補充持續影響，未來兩三日廣東沿岸氣溫逐步下降，漸轉天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風緩和，下周初廣東地區氣溫稍為回升，預料一股乾燥偏東氣流會在下週初影響華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月25日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周三漸轉天晴乾燥 周四早上低至15度

天文台指，大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。今日平均氣溫是攝氏23.3度，最低氣溫為20度。

明日（26日）大致多雲，初時有一兩陣驟雨。氣溫顯著下降，介乎17至21度；吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。周三（27日） 天氣顯著較涼，初時大致多雲，日間漸轉天晴乾燥。當日氣溫介乎16至20度，最低氣溫比前一天最高相差5度，相對濕度低至40%。

周四（28日）及周五（29日）天晴，周四早上相當清涼低至15度。兩日均早晚清涼，全日介乎15至21度，日間非常乾燥，相對濕度低至35%。

周六（30日）至下周二（12月3日）仍天晴及乾燥，其中周六早晚清涼，連日最低氣溫均在18度或以下，最高為22或23度。

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