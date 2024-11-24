星期四14度｜天文台指強烈東北季候風明晚殺到　兩區周中寒冷水平

天文台今日（24日）指出，一股強烈東北季候風會在星期一（25日，明日）稍後至星期二（26日，後日）初時抵達廣東，氣溫將顯者下降，由星期一日間最高攝氏23度，到周二降至最低17度，或創今年入秋新低，初時離岸及高地風力間中達6級，即3號風球風力。



天文台預測星期三（27日）市區（天文台總部）氣溫將及至攝氏15度，星期四（28日）「再尋底」，料降至14度，新界再低2至3度，打鼓嶺及大埔料低見12度，即寒冷水平；分區天氣預報顯示，星期五（29日）清晨大埔將降至11度。本周中起最低相對濕度為35%，日間非常乾燥。



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本周中期早晚相當清涼 漸轉天晴乾燥

近日天氣轉涼，天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日初時繼續影響華南沿，而一股強烈東北季候風會在明日稍後至星期二初時抵達廣東，該區有幾陣驟雨。受季候風持續影響，本周中期廣東沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。隨着季候風緩和，本周後期至下周初廣東地區氣溫稍為回升。

天文台11月24日下午4時半更新九天天氣預報，料本周中氣溫下降。(天文台圖片)

天文台預測市區明日日間23度 為未來九天最高氣溫

九天天氣預報顯示，預測明日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲及有幾陣驟雨，市區氣溫介乎20至23度，為未來九天最高氣溫。周二起轉吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，氣溫顯著下降，將由21度降至17度，比前一日日間低6度。

天文台延伸預報顯示，本周中氣溫回落後，周末開始上升。(天文台圖片)

周三至周五市區氣溫最低14至15度

天文台預測三至周五會更清涼，周三市區氣溫低見15度，最高升上19度，不過天色好轉，初時大致多雲，日間漸轉天晴乾燥；周四進一步降至14度，早上相當清涼，天晴日間非常乾燥，日間回升至20度；到周五稍回升，氣溫介乎15至21度。天文台預測氣溫到周六（30日)開始逐度上升，但至下月初日間最高只22度。

天文台11月24日的自動分區天氣預報顯示，料11月28日早上7時，市區氣溫多數介乎攝氏14至15度，新界再低2至3度，打鼓嶺及大埔料低至12度。（天文台圖片）

大埔周五清晨料只有11度 早晚溫差達9度

新界氣溫在冬天會比市區再低2至3度。自動分區天氣預報顯示，周四打鼓嶺及大埔早上7時料低至12度，比市區低2至3度，日間回升至19度；到周五大致相若，而大埔清晨5時更會降至11度，日間料升至20度，早晚溫差達9度。

天文台11月24日的自動分區天氣預報顯示，料11月29日清晨5時，市區氣溫多數介乎攝氏14至15度，新界再低2至3度，大埔降至11度。（天文台圖片）

九天天氣預報也顯示本周中後期天晴乾燥，最低相對濕度將由明日75%逐步下降，到周四及周五只有35%，到周六稍回升至40%，下月初首三日（12月1至3日）最低仍只有50%，最高75%。