天文台｜強烈東北季候風影響天氣晴朗乾燥 周四、五氣温降至15度
撰文：陶嘉心
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強烈東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。天文台預測，本港地區今日（26日）大致天晴及乾燥。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。
展望 ：未來兩三日氣溫逐步下降，早晚清涼。星期四（28日）及星期五（29日）市區氣溫下降至15度左右，新界再低兩三度，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。
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未來一兩日漸轉天晴乾燥
天文台表示，受東北季候風及其補充持續影響，未來數日廣東沿岸普遍晴朗及乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風在下周初逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升。預料一股乾燥偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸。
▼天文台九天天氣預報▼
明日至周六早晚清涼
明日（27日）早晚清涼，大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。氣溫介乎16至20度，相對濕度低至40%。
周四（28日）及周五（29日）天晴及早晚清涼，均介乎15至21度。兩日均日間非常乾燥，相對濕度低至35%。
周六（30日）至下周三（12月4日）仍天晴及乾燥，其中周六早晚清涼，介乎16至21度。之後數日最低氣溫約為17及18度，最高為22或23度。
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明日至周六早晚清涼
明日（27日）早晚清涼，大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。氣溫介乎16至20度，相對濕度低至40%。
周四（28日）及周五（29日）天晴及早晚清涼，均介乎15至21度。兩日均日間非常乾燥，相對濕度低至35%。
周六（30日）至下周三（12月4日）仍天晴及乾燥，其中周六早晚清涼，介乎16至21度。之後數日最低氣溫約為17及18度，最高為22或23度。
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