天氣｜今日天晴非常乾燥　早晚清涼市區約16度　明日低至15度

乾燥的東北季候風正影響廣東，該區天色良好。天文台預測，本港地區今日（28日）天晴。早晚清涼，市區最低氣溫約16度。日間非常乾燥，相對濕度最低30%，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日早晚仍然清涼，新界氣溫顯著較低，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。下周初氣溫稍為回升。



圖為截至11月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初氣溫稍為回升 周中風勢較大

天文台指出，受東北季候風持續影響，未來兩三日廣東沿岸普遍晴朗及乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風在下周初逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升。預料一股偏東氣流會在下周中期影響華南沿岸，該區風勢較大。

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圖為天文台截至11月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六仍早晚清涼及乾燥

明日（29日） 天晴，早晚清涼，日間非常乾燥。介乎15至21度，相對濕度低至30%。周六（30日）部分時間有陽光及乾燥，早晚清涼。介乎16至21度，相對濕度低至40%。

周日（12月1日）至下周四（12月5日）均大致天晴。其中周日及周一（12月1日）日間乾燥，周日氣溫回升至17至22度，之後數日最低氣溫約為18及19度，最高為22或23度。下周五（12月6日）氣溫再次稍為回落，於17至20度之間，並日間乾燥。