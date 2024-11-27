冬天最保暖穿搭方法｜越貼身越好超錯！專家：最緊要保暖3個部位

近日香港天氣轉涼，出門時亦開始要著外套保暖。有日媒就分享到，添衣並不是越貼身就越暖，穿衣的次序也非常重要，而且必須要保持身上這3個位置溫暖才能真正有效防寒。到底應該如何疊穿才是最有效呢？一起來看看吧！



最近天氣轉涼，日夜溫差亦頗大，大家出門前一定要做好保暖措施。日前日媒《東洋經濟ONLINE》就分享，冬天添衣的秘訣是要疊穿，製造多個空氣層。肌膚與衣物，衣物與衣物之間的空氣層會被體溫加熱，當疊穿衣物時，空氣層增多就能夠感受到更暖和，有效防寒。而有實驗結果顯示，穿著三層衣物時，衣物內部的溫度能比穿著兩層時高出1℃以上。

（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

為了更有效保暖，穿著的順序也非常重要。第一層應穿著有伸縮性、吸汗透氣的保溫內衣。第二層選擇不易散熱的襯衫或上衣，尺寸應與內衣之間有輕微間隙，以防止血液循環不良。第三層則應選擇能夠充分包含空氣的毛衣，例如針織或抓毛絨材質的衣物。最後外面加上一件防水或防潑水、布料密度高的外套。無論早晚或寒暖差異都能輕易調整衣物層數，舒適應對。

另外，有效防寒還需要特別注意保暖身上3個部位，頸部、手腕和腳腕。這三個部位的皮膚較薄，且有多條大血管流經。通過保暖這些血流較多的部位，就可以使全身的暖血循環，對經常手腳冰冷的人也有幫助。不論在室內還是戶外，都應使用頸巾、手套、襪子或腿套等小物來保暖這三個部位。這樣可以將暖氣或冷氣的設定溫度調低，有助於應對氣候變遷。