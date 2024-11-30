天氣｜今早清涼　天文台錄得入秋最低16.5度　未來數日氣温回升

乾燥東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今早(30日)清涼，天文台錄得最低氣溫16.5度，是今年入秋以來的最低紀錄。預測本港地區天晴乾燥。早上清涼。日間最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風。展望:未來數日大致天晴，日間乾燥，氣溫逐步回升。



天文台於11月30日上午9時10分顯示各區氣溫圖。（天文台網頁圖片）

天文台預測本港未來兩周的最低温度概率截圖(天文台網頁)

天文台今日(30日)錄得今年入秋以來最低16.5度。(HK01記者攝)

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天文台指出，乾燥的東北季候風會在今日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區早上清涼，內陸地區日夜溫差較大。季候風會在周末期間逐漸緩和，而隨著一股偏東氣流影響廣東沿岸，下周初至中期該區氣溫逐步回升，天色大致良好。預料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區天氣轉涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台11月30日早上7時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周後期另一東北季候風 氣溫稍回落

明日（12月1日）氣温介乎18至22 度。相對濕度最低55%。明日及下周一（12月2日）均天晴乾燥。氣温逐漸回升至19至23度。

下周二（12月3日）至下周四(12月5日）均大致天晴，最低氣溫上升至21度，最高均為24度。下周四最低氣温稍下降至20度。

下周五（12月6日） 部份時間有陽光、日間乾燥，氣溫又逐步回落至18至22度。下周六（12月7日）早上清涼，日間乾燥，最低跌至17度。

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