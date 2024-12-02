天氣｜今日天晴乾燥　早上市區約19度　未來數天日間溫暖

中國東南部天色大致良好。天文台預測，本港地區今日（12月2日）天晴。早上市區最低氣溫約19度，新界再低幾度。日間乾燥，相對濕度約55%，最高氣溫約24度。吹輕微至和緩東北風，稍後轉吹和緩東風。天文台展望，未來數日大致天晴，日間溫暖。



圖為截至12月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風周末期間抵達

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天色大致良好，日間溫暖。預料一股東北季候風會在周末期間抵達華南，該區天氣轉涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月1日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周日早晚清涼 下周一低至15度

明日（3日）至周四（5日）均大致天晴，明日最低20度、最高24度，周三（4日）及周四則介乎21至24度。周五（6日）為二十四節氣的「大雪」，當日部份時間有陽光、介乎20至23度。周六（7日）大致多雲，日間部份時間有陽光，氣溫回落至18至22度。

下周日（8日） 早晚清涼，部份時間有陽光及乾燥，氣溫進一步降至16至19度。 下周一（9日）及下周二（10日）乾燥及早上清涼，最低氣溫分別為15及16度，最高分別為19及20度。