用處死式電熱水爐追唔到女？Threads脆友警世文回憶聖誕慘痛經歷｜消委會20款即熱電熱水爐評測｜近排入夜天氣愈來愈凍，下星期更會有東北季候風吹到，一日凍過一日。在社交平台Treads，家中只得「處死式電熱水爐」（儲水式熱水爐）的脆友開始流流露出恐懼之情…晚上又要挑戰5分鐘內搽沐浴露、沖涼、洗頭的光速挑戰。其中一位脆友更發出警世文，回憶先因為處死式電熱水爐而追不到女仔的聖誕慘痛經歷……



香港九天天氣預報｜香港天文台(HKO)｜

處死式電熱水爐惹女伴不滿

事主回憶前年聖誕，指本來認識了一個女孩子，大家情投意合本來已一起回家，情到濃時準備沐浴更衣共渡浪漫一夜，誰知女生走入浴室兩秒就衝出來大罵：「X你老X儲水式熱水爐嚟嘅！」然後就穿回衣服執袋離開……一段情只因家中浴室熱水供應不足而告吹，真是太難受。雖然應該一篇潮文，但大家都好有共鳴：「唔係用儲水式你唔會明！」「只要多訓練、就可以沖得快過個爐冇水。」「我屋企即熱式、上我度」😂

處死式沖涼｜人人都是寒冬戰士

儲水式熱水爐設計過時，但不少家庭因為無法支援三相電，又沒有煤氣入屋，都只能繼續使用。過去，一入冬連登討論區就會開始有網民提及當中的慘痛：

一到冬天，在浴屋門口要先同自己打氣，要堅強，痛苦的（洗澡）時刻好快就會過去。但脫衣一刻即時就會「爆粗」……2分鐘過去，發現自己沖完身未洗頭，已經唔可以再慢慢洗頭水、護髮素，一支3合1隨隨便便的洗過就算。行列完畢穿回衣服時，想起自己冬天每天都要跟死神搏鬥。 連登討論區網民感言

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為了追到女仔／冬天可慢慢沖涼，你下定決心換機未？

馬上來了解｜熱水爐三大分類

01氣體恆溫式👇👇

香港最多人用的是氣體恆溫式熱水爐（分煤氣、石油氣兩類），氣體熱水爐的加熱速度快，而且無需儲水，即開即熱沒有水量限制。消委會曾測試 20 款氣體熱水爐：

消委會20款氣體熱水爐評測報告



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02 即熱式電熱水爐

毋須預熱也沒有儲水箱，使用恒溫器控制出水溫度，。相對代價是耗電量大，家中需要有三相供電才能安裝，且一定要確保有足夠水壓、水量供應方能使用。相關文章：水爐選購攻略 優缺點比較一文看清 慳電又安全你要識揀

德國寶 CEX9-R 即熱式電熱水器

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03 儲水式熱水爐👇👇

如果家中配置真的只能用儲水式熱水爐，也可考慮更換一個新款的，水缶容量大一點，煲水速度也快，以下也有消委會的相關評測供參考：

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👇👇消委會教路 電熱水爐6大安全使用貼士👇👇

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（型號及資料來自消費者委員會報告，市價於網上搜尋只供參考，非由消委會提供）