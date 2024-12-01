天氣過山車｜「大雪」前24度、後15度　天文台料今冬寒冷天咁多日

【天文台／天氣預報／踏入12月，冬季（12月至翌年2月）今日（1日）由「暖冬」開始。天文台指一股清勁的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天色大致良好，日間溫暖，料市區（天文台總部）日間升至攝氏24度，最低約20度。天文台料本周五（6日）二十四節氣的「大雪」過後，一股東北季候風會抵達華南，該區天氣轉涼，料下周一（9日)市區降至15度；自動分區天氣預報顯示，新界打鼓嶺及大埔失守12度水平，料下周一清晨低見11度。



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天文台料今冬寒冷天氣日數接近正常水平：9至17天

天文台將每年12月至翌年2月列為冬季，季度預報料期內氣溫正常至偏高（平均16.8至17.7攝氏度，至高於17.7攝氏度），雨量水平接近正常（即65至137毫米）。

天文台解釋，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部的水溫整體接近正常，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料在未來一兩個月赤道太平洋中部及東部會繼續降溫，預期該區水溫在2024/25年冬季會處於正常至偏低範圍。不過，在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢。世界各地大部分氣候模式預測2024/25年冬季華南的溫度正常至偏高。因此，預料香港2024/25 年冬季氣溫正常至偏高。

雖然預料香港今年冬季平均氣溫正常至偏高，但日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。預料香港今年冬季的寒冷天氣日數接近正常。寒冷天氣是指氣溫在12度或以下，冬季寒冷天氣日數的正常範圍是9至17天。

12月1日各區下午錄得最高氣溫。(天文台圖片）

「輻射冷卻」北區溫差15度 打鼓嶺早上冬天、下午夏天

今早市區氣溫最低17.6度，日間最高22.7度。由於天晴無雲，北區「輻射冷卻」，打鼓嶺今早7時許低見9.4度，下午卻升至24.5度，相差15度；上水情況相若，今早降至11.7度，下午升至26.9度，相差同樣約15度；元朗下午也錄得26.9度，較早上12度高出約15度。

12月1日各區早上錄得的最低氣溫。(天文台圖片）

天文台12月1日下午更新九天天氣預報，顯示本來一周天氣差異近10度。（天文台圖片)

天文台指一股清勁的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天色大致良好，日間溫暖。九天天氣預報顯示，預計星期一（2日）至星期四（5日）市區氣溫每日最低19至21度，最高24度；到星期五（6日）二十四節氣的「大雪」，氣溫仍介乎20至23度，吹東至東北風4級，部份時間有陽光。

天文台12月1日下午更新九天天氣預報，顯示本來一周天氣差異近10度。（天文台圖片)

天文台預料一股東北季候風會在周末期間抵達華南，該區天氣轉涼。下星期日（8日）市區氣溫比前一日日間降6度，最低16度、最高19度，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，部份時間有陽光及乾燥；下周一再稍涼，市區最低15度，日間料回升至19度。

自動分區天氣預報顯示，下周一清晨新界各區均清涼，當中大埔、北區及元朗降至寒冷水平，打鼓嶺及大埔料低見11度。