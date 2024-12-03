天氣｜今日大致天晴　日間最高24度　未來兩三日天晴溫暖

廣東地區天色大致良好。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（12月3日）大致天晴。早上市區最低氣溫約20度，新界再低幾度。日間最高氣溫約24度。晚上部份時間多雲。吹和緩東至東北風，晚上轉吹清勁東風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，日間溫暖。周末期間漸轉吹偏北風，下周初早上清涼。



圖為截至12月3日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風周末期間抵達 下周初早上清涼

天文台指出，受一股清勁的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸天色大致良好，日間溫暖。隨著東北季候風在周末期間抵達華南沿岸，該區北風增強，下周初早上清涼。而東北季候風會在下周中期繼續影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月3日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六晚稍涼約18度 下周一最低16度

明日（4日）至周五（6日）均大致天晴。明日早晚部份時間多雲，介乎21至24度。周五為二十四節氣的「大雪」，當日最低氣溫稍回落至19度，最高則為23度。周六（7日）大致多雲，日間部份時間有陽光，晚上稍涼，氣溫稍為回落至18至22度。

下周日（8日） 早晚清涼，部份時間有陽光及乾燥，氣溫進一步跌至16至19度。 下周一（9日）仍乾燥及早上稍涼，維持16至19度之間。下周二（10日）及下周三（11日）部份時間有陽光，早上稍涼，氣溫均介乎18至22度。